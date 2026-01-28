Siyabonga Ngezana, pe lista lui Gaziantep

Stoperul sud-african a comis greșeală după greșeală în această stagiune și de multe ori a fost pus la zid pentru evoluțiile sale de conducătorii clubului, Gigi Becali și Mihai Stoica, dar și de analiștii sportivi și de fanii echipei.

Cu toate acestea, Ngezana pare a fi în continuare unul dintre jucătorii celor de la FCSB care atrag interes din partea cluburilor din străinătate. Recent, s-a vorbit despre interesul unui club din Turcia pentru fundalul roș-albaștrilor, motiv pentru care kickoff.com a scris despre posibilitatea ca sud-africanul să plece de la FCSB ”în viitorul nu foarte îndepărtat”.

Sursa citată a dezvăluit și numele echipei care l-ar dori pe Siyabonga Ngezana. Ar fi vorba despre Gaziantep, acolo unde evoluează în prezent și Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Gaziantep, locul 8 în Turcia

În momentul de față, Gaziantep ocupă locul 8 în campionatul Turciei, cu 25 de puncte strânse în 19 meciuri.

