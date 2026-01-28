2025 e un an de care Florinel Coman n-ar vrea să-și mai aducă aminte vreodată! Sport.ro a arătat aici prin ce a trecut fostul star al FCSB-ului. În schimb, 2026 are semne bune spre foarte bune!

De la nivelul unui fotbalist, care adunase doar 15 minute în primele 10 etape, Coman a ajuns acum un om de bază pentru antrenorul Pedro Martins. Iar asta într-un moment crucial pentru Al-Gharafa, în căutarea primului titlu din 2010 încoace.

În acest context, sâmbătă (ora 18:45), urmează „finala“ campionatului din Qatar. Iar acest moment îl prinde pe Florinel ca-n vremurile sale bune de la FCSB: ca un om important pentru echipa sa!

Florinel Coman, anunțat titular în Al-Gharafa – Al-Sadd

În acest moment, când s-au scurs 13 din cele 22 de etape în Qatar Stars League, Al-Gharafa e lider cu un avans de cinci puncte față de Al-Sadd Doha. Cele două formații se vor întâlni, sâmbătă (ora 18:45), în „finala“ pentru titlu. Cel puțin, din perspectiva echipei lui Coman.

Dacă Al-Gharafa va învinge și se va duce la 8 puncte de Al-Sadd, lupta pentru locul 1 va fi ca și încheiată. Mai ales că, în Qatar, echipele mici încurcă foarte rar coloșii din prima ligă.

Presa din Qatar tocmai a prefațat marele meci din weekend, Al-Gharafa – Al-Sadd. Și a avut o mențiune specială pentru Florinel Coman.

„Cel mai așteptat meci al etapei reprezintă prilejul unei revanșe pentru Al-Gharafa. În tur, <<leoparzii>> au pierdut în fața celor de la Al-Sadd cu 2-0. Acum însă, Al-Gharafa se poate baza pe un trident ofensiv în mare formă. Cu algerianul Yacine Brahimi, cu românul Florinel Coman și cu spaniolul Alvaro. Cei trei au misiunea de a-l face uitat pe Joselu, care e suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene“, a scris presa arabă.

Revenind la Coman, el are două goluri, în primele sale trei apariții din acest an, la Al-Gharafa. Pe fondul acestei reveniri, clubul a renunțat la ideea despărțirii de Florinel, în perioada de transferuri care se încheie, în Qatar, pe 31 ianuarie.

