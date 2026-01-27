Cu acest prilej, patronul roș-albaștrilor a anunțat și anumite decizii, cea mai importantă fiind trecerea pe banca de rezerve a lui Ștefan Târnovanu și înlocuirea portarului titular cu Matei Popa, astfel încât FCSB să aibă în teren, cu excepția portarului, doar jucători seniori.

Gigi Becali, mesaj pentru Alibec: ”De câte ori te-am băgat ai fost praf!”

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că în timpul ședinței, Denis Alibec a venit cu o rugăminte. Experimentatul atacant i-a cerut patronului de la FCSB să îl lase să joace două meciuri cap-coadă astfel încât să își poată demonstra adevărata valoare.

Finanțatorul de la FCSB a refuzat însă pe loc și i-a transmis atacantului că, dacă nu a putut demonstra până în momentul de față, nu va reuși nici de acum încolo.

”I-am spus și lui Alibec. Că domne, că dați-mi și mie două meciuri măcar. Ți-am dat, mă, dar de câte ori te-am băgat ai fost praf. Mi-a zis că vrea și el două meciuri. Nu am cum să-i dau două meciuri acum. După care asta a fost”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Denis Alibec a ajuns la FCSB în vară, dar aventura sa la echipa patronată de Gigi Becali nu a decurs așa cum și-ar fi dorit atacantul.

În cele 14 meciuri în care și-a făcut apariția, de cele mai multe ori din postura de rezervă, Alibec a marcat doar un gol și a oferit două pase decisive.

