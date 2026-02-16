FCSB tremură serios pentru poziția din clasament după eșecul suferit în Bănie, în etapa a 27-a. Roș-albaștrii riscă să rateze primele șase locuri, scenariu considerat inacceptabil de către șeful galeriei. Gigi Mustață a intervenit a doua zi după meci și i-a pus la zid pe jucători pentru prestația ștearsă, avertizându-i că performanțele din sezoanele trecute nu scuză forma actuală.

„Nu sunt vesel. Noi, suporterii, nu avem cum să fim împăcați cu așa ceva. Ei trebuie să realizeze că, în momentul acesta, chiar dacă au făcut performanțele din urmă, nu înseamnă că trebuie să ajungă acum la un nivel scăzut față de ultimii doi ani. Dar… noi sperăm să câștigăm cele 3 meciuri și să intrăm în play-off. Ce calcule am mai făcut și eu, vedem, ce o fi acum… Atitudinea unora dintre jucători. Nu avem ce să mai comentăm, asta este. Vom fi lângă ei, mai ales acum la rău. Dacă pierdem anul acesta, asta este, nu-i nimic. Mergem înainte, vom rămâne lângă ei, tot ai noștri sunt!”, a spus Gigi Mustață la Fanatik.

„Parcă arbitrii joacă la pariuri”

Dincolo de atitudinea jucătorilor, Mustață a arătat cu degetul și spre arbitraj, pe care îl consideră suspect. Mai mult, acesta a catalogat o eventuală ratare a play-off-ului drept o pată neagră imposibil de șters pentru istoria clubului, dar a garantat că fanii nu vor părăsi echipa, indiferent de situație.

„E cea mai mare rușine din istorie. Înainte se întâmpla ca cele care promovau să ia campionatul, cum a fost Leicester în Anglia. La noi Urziceni a promovat, apoi a luat campionatul. Cine se aștepta ca Rapid să piardă cu Farul. Acesta este fotbalul, nu ai ce să faci, mergem înainte. Era foarte important meciul. Nu știm ce să mai comentăm și cu arbitrajele acestea. Parcă ei joacă la pariuri, arbitrii. Și la Pitești, și la noi, peste tot. Dacă intrăm în play-off, bine, dacă nu, aia este, tot lângă ei vom fi”, a transmis liderul suporterilor.

Mustață a identificat și una dintre marile probleme ale echipei: absența lui Florin Tănase, accidentat în Cupă, pe care îl consideră indispensabil în angrenajul roș-albaștrilor.

„Acum, asta se vede. Tănase este creierul, motorul echipei. Eu nu le-aș mai da odihnă sau pauză. Joci din 3 în 3 zile, de-aia ești fotbalist. Nu există așa ceva (n.r. - să nu mai susțină echipa), înseamnă că am deveni suporteri de rezultat. Și dacă te duci în liga a 14-a, te duci acolo după ei!”, a încheiat Gigi Mustață.