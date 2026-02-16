Eliminarea FCSB-ului din Cupa României, după remiza de joi, 2-2 cu Universitatea Craiova, continuă să producă scântei. Oficialii campioanei au reclamat vehement un henț comis de Băsceanu la faza premergătoare golului doi al oltenilor, însă Adrian Porumboiu a susținut că reușita a fost valabilă și că arbitrul a procedat corect lăsând jocul să continue.

Mihai Stoica nu a digerat opinia fostului mare arbitru internațional și a avut o ieșire nervoasă în direct la Fanatik, catalogându-l pe omul de afaceri drept un simplu privitor de pe margine.

„Bineînţeles că ştiu despre ce e vorba. Dacă i-aș da replică, nu aș mai scăpa toată viața de polemica asta. Nu am ce replică să dau, e un om de 75 de ani, chiar am respect pentru senectute și nu dau nicio replică. Știu ce a spus, nu mă interesează. Eu pot să comentez ce spun omologii mei de la alte echipe, pot să comentez tot ce se întâmplă. E corect, jurnalistic și deontologic ce faci tu, dar ca să comentez ce spun toți chibiții… nu”, a transmis Mihai Stoica.

Atacul devastator al lui Porumboiu

Replica fostului patron de la FC Vaslui nu s-a lăsat așteptată. Deranjat de atitudinea managerului general de la FCSB, Porumboiu a lansat o serie de ironii tăioase, amintind de începuturile carierei lui Mihai Stoica la Galați.

„Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați. Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate. La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva.

Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj”, a spus Adrian Porumboiu pentru cameravar.ro.