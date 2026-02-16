FC Argeș este pregătită să dea în judecată după scandalul uriaș provocat de arbitrajul lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul Ploiești, pierdut de piteșteni cu scorul de 1-2, în etapa a 27-a din Superliga.

Faza care a declanșat conflictul s-a petrecut în minutul 86. Arbitrul a acordat o lovitură liberă pentru oaspeți, executată de Micovschi, iar Sierra a trimis mingea în poartă cu capul.

În mod inexplicabil, centralul fluierase însă oprirea jocului chiar înainte de finalizarea fazei, fără motiv clar. Golul nu a fost validat, iar decizia a provocat reacții furioase în tabăra argeșenilor.

Situația a devenit și mai tensionată după ce Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut oficial eroarea.

FC Argeș merge în instanță și vrea despăgubiri financiare

Daniel Stanciu, oficial al clubului, a anunțat că piteștenii sunt gata să meargă în instanță dacă vor rata play-off-ul din cauza acestui rezultat. Clubul nu cere modificarea clasamentului, ci compensații financiare.

"Noi plecăm în momentul acesta. Citește comunicatul CCA, ce spune. Ei recunosc că a fost un gol marcat anulat. Am zis, dacă nu o să fim în play-off, diferența de bani față de locul 6. Pentru că facem calculul cu un punct sau 3 puncte din meciul cu Petrolul. O să fie o premieră! De ce să nu aibă voie, din punct de vedere financiar? Noi nu cerem să schimbe clasamentul, noi cerem daune din punct de vedere financiar.

Noi pierdem din punct de vedere financiar. De vineri seara sunt aproape toate cluburile care s-au arătat că ne susțin direct sau indirect în acest demers. Toată lumea s-a săturat de greșelile de arbitraj. Avem parte și de susținerea media, pentru că toată lumea vrea un fotbal corect", a declarat Daniel Stanciu, citat de digisport.ro.

La momentul redactării acestui articol FC Argeș ocupă locul #5 în Superliga României cu 43 de puncte. Pentru piteșteni urmează meciul pe teren propriu cu Farul Constanța. Cele două formații se vor duela duminică, nu mai devreme de ora 15:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.