Lucas Pinheiro Braathen , care a scris istorie sâmbătă la Jocurile de iarnă de Milano-Cortina, devenind primul campion olimpic la slalom uriaş din istoria Braziliei, nu va putea cuceri a doua medalie de aur, nereuşind să încheie proba de slalom, luni, la Bormio, informează EFE.

Pinheiro, născut în urmă cu 25 de ani la Oslo, a început să concureze sub numele de Lucas Braathen, sub culorile Norvegiei - ţară pentru care a obţinut primele cinci din cele şase victorii ale sale în Cupa Mondială de schi alpin - şi concurează de doi ani pentru Brazilia.

Lucas Pinheiro Braathen a scris istorie la JO

Sâmbătă, el a devenit primul sportiv din istoria Americii de Sud care a cucerit un titlu la Jocurile Olimpice de iarnă.

Luni, el a dat totul, fără presiune, dar nu reuşit să termine prima manşă a slalomului de la Bormio.

După ce a înregistrat cele mai rapizi timpi în primele două secţiuni (din patru), Pinheiro a căzut în cea de-a treia secţiune şi nu va mai lua, aşadar, startul în manşa secundă.

Acest incident nu umbreşte cu nimic performanţa sa sportivă uriaşă pe care a reuşit-o la cea de-a XXV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, subliniază Agerpres.