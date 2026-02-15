FCSB a plecat învinsă de pe „Ion Oblemenco” în etapa a 27-a, iar șansele de a lupta din nou pentru titlu s-au diminuat considerabil pentru roș-albaștri. Finanțatorul Gigi Becali a recunoscut forța adversarei din această seară, subliniind dificultatea misiunii echipei sale de a recupera ecartul din clasament.

„Meciul s-a văzut, sunt mai puternici, mai valoroși decât noi. Nu am ce să spun. S-a văzut de la început că sunt mai valoroși și mai puternici decât noi. Când eram mingea la ei, făceau posesie, când era mingea la noi, dueluri nu câștigam, minge lungă, minge lungă. Sunt mai puternici, mai valoroși și cu asta basta. (...)

Dacă intrăm în play-off ne luptăm pentru campionat, dar e greu să te bați cu Craiova, e cea mai puternică echipă. E de departe cea mai puternică echipă. S-a văzut la dueluri. Chiar și fundașii centrali, chiar dacă sunt rudimentari, sunt foarte puternici”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Liderul s-a distanțat în clasament

Partida de duminică seara a fost decisă de golul marcat de Al Hamlawi în minutul 23, care l-a învins pe Popa după o acțiune a lui Carlos Mora. Deși trupa lui Elias Charalambous a avut ocazii importante, inclusiv o bară a lui Bîrligea în minutul 6, oltenii au gestionat avantajul până la final. Gazdele au avut emoții în repriza a doua, când reușita lui David Matei a fost anulată de VAR pentru ofsaid.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a acumulat 53 de puncte, consolidându-și poziția de lider în Superliga. De cealaltă parte, FCSB rămâne pe locul 10, cu 40 de puncte, și are emoții serioase în privința calificării în play-off.