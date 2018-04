Cat e adevar si cat e reclama? Dezvaluire incredibila despre omul care "intermediaza" vanzarea lui Dinamo: "Ne-a propus meci un Real in ziua finalei UCL"

Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, nu crede in prealuarea lui Dinamo de catre un investitor milionar din Golf.

Consilierul presedintelui FRF, Andrei Vochin, sustine ca Adrian Thiess, omul care a aparut in ultimele saptamani in presa spunand ca intermediaza vanzarea lui Dinamo, "e rupt de realitate".

Vochin a povestit ca Thiess, care a declarat si ieri ca seicul Abdul Jabbar Al Sayegh urmeaza sa vina in Romania pentru a o prelua pe Dinamo, a mers cu propuneri si la Federatia Romana de Fotbal.

Potrivit lui Vochin, Thiess le-a propus oficialilor FRF ca echipa nationala sa joace un meci amical contra lui Real Madrid. Problema e ca in ziua in care el spunea ca meciul ar putea avea loc se desfasura si finala Ligii Campionilor.

"Mie nu mi se pare un proiect serios, sper sa ma insel. Pe domnul Thiess l-am cunoscut pentru ca, la un moment dat, a venit la FRF sa propuna un amical Romania - Real Madrid.

I-am explicat ca nu exista o data la care sa se poata realiza asa ceva. La un moment dat, ne-a propus sa jucam amicalul in ziua in care Real Madrid juca finala Ligii Campionilor. Era rupt de realitate.

I-am strans mana, i-am multumit si a doua zi am vazut in presa ca "FRF nu a vrut sa joace amical cu Real Madrid". De aceea nu am incredere in treaba asta cu seicul", a spus Vochin la Telekom.