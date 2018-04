Incredibil! Trofeul Europa League a fost FURAT! In ce tara a avut loc incidentul

Trofeul UEFA Europa League a fost furat in Mexic, de pe stadionul din Guanajuato.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Trofeul UEFA Europa League a fost expus in Mexic, fiind furat dupa o prezentare pe stadionul din Guanajuato. Potrivit AFP, acesta a fost recuperat la scurt timp.



"Am recuperat trofeul Europa League dupa ce am fost informati despre vehiculul in care a fost pus dupa eveniment", au anuntat autoritatile mexicane.



Trofeul a fost localizat in orasul Leon, la 50 de kilometri de Guanajuato.



Acesta cantareste 15 kilograme si este facut din argint si marmura.