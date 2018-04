"Stiti ca mi-a propus un blat de 100.000 euro?!" Becali arunca bomba in razboiul cu CFR si da numele celui care l-ar fi cautat

Gigi Becali sustine ca actualul director sportiv al CFR-ului, Razvan Zamfir, i-a propus in 2003 sa cumpere un meci.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Becali si conducatorii CFR-ului sunt in razboi. Sefii din Gruia l-au reclamat pe acesta la comisii, iar el spune ca actualul director sportiv al clubului, Razvan Zamfir, i-a propus un blat.

Becali sustine ca Zamfir i-a propus in urma cu mai bine de un deceniu sa cumpere un meci cu FC Brasov.

"La ei e patima, obsesie! Daca face o insinuare, e o mica problema. Dar sa nu faca acuze! Din 2003 cred, de cand sunt la Steaua, niciodata nu a existat vreun aranjament. A venit Zamfir la mine si m-a intrebat daca vreau sa castig un meci. Mi-a spus ca are 3 jucatori acolo, ca ma costa fiecare 25.000 de euro si ca vrea si el 25.000. In total, 100.000 euro.



I-am spus ca nu vreau asa ceva. Era un meci cu Brasov. Dorinel era antrenor la noi. Sau juca la noi, nu mai stiu. Am refuzat un aranjament propus de Zamfir", a spus Becali la Digi.

Steaua a invins FC Brasov pe 9 mai 2005 cu 1-0, acesta fiind meciul la care Becali a facut referire. Atunci, Dorinel Munteanu a inscris unicul gol al partidei. Zamfir era atunci agent de jucatori.

Razvan Zamfir a mai activat ca director sportiv la Bari, in Serie B.