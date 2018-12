Cand ai ski la pranz si derby la 20! Becali a venit echipat de partie la derby-ul cu CFR. FOTO

Vezi aici fazele de la FCSB - CFR Cluj!

Gigi Becali imbracat de ski la derby-ul cu CFR Cluj de pe National Arena. Patronul ros-albastrilor era echipat de partie, dar gandul sau era la marele meci cu liderul CFR, care avea 3 puncte in plus inaintea partidei.

Becali are un alt motiv de suparare. FRF vrea sa-l pedepseasca pentru declaratiile impotriva fotbalului feminin.



"As vrea sa-i transmit sa se faca procurori, sa faca citatie. Nu ma intereseaza de voi, nu imi trimite mie citatie. Nu am treaba cu ei, eu fac declaratii in nume propriu, nu al clublui. Femeile sunt sexul frumos, au forme ca sa atraga barbatul, am spus lucruri frumoase despre femei. Niciodata nu fac fotbal de femei. Poate sa ma oblige Burleanu? Depunctare nu are cum, trebuie sa fii recidivist. Aia e tampenie, ar fi un avertisment. Nu ma deranjeaza, imi pune mie pumnul in gura cineva? Imi pune mie FRF? Nu am treaba cu ei si gata. Aici nu e disciminare. Eu n-am vorbit de fotbal, eu am zis de femei la modul general. Si daca e discriminare, CNCD, are Guvernul, statul, nu voi. Nu am vorbit de femeile fotbaliste. Dar eu am spus asa: ce o sa faca cu madularele, sunt mainile, picioarele. N-ai voie sa te lovesti ca femeie. Asta am spus eu, n-am discriminat nimic. Pana la urma o sa zica peste 5 ani sa ai obligatoriu 2 femei, apoi jumate-jumate, 5 la 5. O luam razna? Pai pe modelul lor nu traiesc niciodata, mai bine ma duc si traiesc in munti", a spus Becali.

Vezi fazele de la FCSB - CFR Cluj!