În cursul zilei de joi, clubul arădean a anunțat nu mai puțin de șapte despărțiri, după încheierea sezonului din Superliga.

Prin intermediul rețelelor sociale, „Bătrâna Doamnă” a confirmat plecările lui Benjamin Van Durmen, Ovidiu Popescu, Mark Țuțu, Florent Poulolo, Luca Mihai și Flavius Iacob. Totodată, Denis Hrezdac va evolua sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara până la finalul sezonului viitor.

OUT! Șapte plecări dintr-un foc la UTA: „Mulțumim!”

„Benjamin Van Durmen, Ovidiu Popescu, Mark Țuțu, Florent Poulolo, Luca Mihai şi Flavius Iacob se despart de UTA. Le mulțumim pentru contribuția adusă la rezultatele bune obținute în acest sezon. Totodată, Denis Hrezdac va merge sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara până la finalul sezonului”, a transmis clubul pe rețelele sociale.

Printre cele mai importante nume care părăsesc echipa se numără Mark Țuțu. Evaluat la 750.000 de euro, fundașul pleacă liber de contract după 35 de apariții și trei pase decisive în sezonul recent încheiat.

Belgianul Benjamin Van Durmen, adus de la FCU Craiova în 2024, se desparte și el de formația arădeană. Cotat la 600.000 de euro, mijlocașul a bifat 33 de meciuri, un gol și o pasă decisivă.

Flavius Iacob, evaluat la 500.000 de euro, lasă în urmă un sezon cu 33 de partide, două goluri și o pasă decisivă, în timp ce Ovidiu Popescu pleacă după 18 meciuri disputate în tricoul UTA-ei. Fostul jucător al FCSB și-a găsit deja echipă și a semnat cu Poli Timișoara, nou-promovată în Liga 2.

Pe lista plecărilor se află și Luca Mihai, fotbalist transferat gratis de la CFR Cluj în vara anului trecut. Acesta a strâns 16 apariții, un gol și o pasă decisivă în sezonul recent încheiat.

În ceea ce-l privește pe Denis Hrezdac, mijlocașul va continua la Corvinul Hunedoara sub formă de împrumut. El a bifat 35 de meciuri și o pasă decisivă pentru UTA în stagiunea precedentă.

UTA a încheiat sezonul pe primul loc în play-out, cu 39 de puncte. Arădenii au terminat la două lungimi de locul secund, însă nu au avut dreptul de a participa la barajul pentru calificarea în Conference League din cauza problemelor de licențiere.