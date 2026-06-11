OFICIAL Bogdan Vătăjelu revine în Superliga! Cu cine a semnat fundașul stânga

Bogdan Vătăjelu revine în Superliga! Cu cine a semnat fundașul stânga Superliga
SPORT.RO
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Încep transferurile verii în fotbalul românesc.

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Sepsi OSKSuperligaBogdan VatajeluEchipa NationalaTransfer
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Revenită în Superligă, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a anunțat joi după-amiază transferul internaționalului român Bogdan Vătăjelu.

Vătăjelu, la Sepsi

”A Sepsi OSK megállapodott Bogdan Vătăjeluval, aki a 2026–2027-es idényben erősíti csapatunkat.

▪️A 33 éves balhátvéd legutóbb a Nagyváradi Bihar FC játékosa volt, pályafutása során pedig többek között az Aktobe (Kazahsztán), a Kolozsvári Universitatea, a Sparta Praha (Csehország), a Jablonec (Csehország) és az Universitatea Craiova csapataiban is szerepelt.

Sok sikert és számos emlékezetes mérkőzést kívánunk neki a piros-fehér mezben!🔴⚪️

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Sepsi OSK a ajuns la un acord cu Bogdan Vătăjelu, care va evolua pentru echipa noastră în sezonul 2026–2027.

Fundașul stânga, în vârstă de 33 de ani, a evoluat ultima dată pentru FC Bihor Oradea.

▪️ De-a lungul carierei sale a mai jucat la formații precum Aktobe (Kazahstan), Universitatea Cluj, Sparta Praha (Cehia), Jablonec (Cehia) și Universitatea Craiova.

Îi urăm mult succes și cât mai multe meciuri reușite în tricoul Sepsi OSK!🔴⚪️”, a postat bilingv clubul din Sfântu Gheorghe.

Alexandru Băluță, dorit și el de Sepsi

Fostul jucător al celor de la FCSB și Universitatea Craiova, Alexandru Băluță, este aproape de o revenire în Superliga, după experiența scurtă petrecută în Turcia.

Ajuns în iarnă la Boluspor din postura de jucător liber de contract, mijlocașul ofensiv nu a reușit să se impună.

Băluță a bifat doar opt apariții pentru formația din liga secundă turcă, fără să înscrie, dar cu o pasă decisivă în cont.

La finalul sezonului, cele două părți s-au despărțit, iar fotbalistul de 32 de ani a rămas liber de contract. Acum, fostul campion al României se află în atenția mai multor cluburi, inclusiv din Superliga.

Potrivit GSP, CFR Cluj și Sepsi sunt cele două formații care încearcă să obțină semnătura lui Alexandru Băluță.

Oficialii ardelenilor au confirmat interesul pentru fotbalist și au dezvăluit că au existat discuții și în trecut.

„Nu sunt primele discuții pe care le avem cu Alex. A mai existat o comunicare și în iarna trecută. Din anumite motive, acesta nu a ajuns la noi, dar vom vedea ce se va întâmpla în această perioadă de transferuri”, au transmis reprezentanții CFR Cluj.

„Există interes. Vom vedea cum se vor finaliza discuțiile. Nu avem un răspuns ferm în acest moment”, au transmis și oficialii covăsneni.

Alexandru Băluță a evoluat în România pentru Farul, Universitatea Craiova și FCSB, iar în străinătate a îmbrăcat tricoul celor de la Slavia Praga.

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