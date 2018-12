FCSB - CFR Cluj | "Transfer" de ULTIMA ORA inaintea derby-ului! Becali: "Acum nu au cum sa ne bata!" 

Gigi Becali e convins ca CFR nu poate sta in calea FCSB pe National Arena. Campionii au 3 puncte avans, insa totul se poate schimba cu o victorie a echipei lui Dica.

Becali crede ca FCSB e de nebatut pe National Arena, care a primit gazon nou inaintea partidei.

"Aveau un ascendent in fata noastra: puterea. Sunt puternici si acum, dar eu cred ca valoarea noastra a capatat si ceva putere acum. Cred ca am castigat-o, am vazut-o in ultimele jocuri. Cred ca au inceput sa si asculte de antrenor in ultimele meciuri. Eu, la ce am vazut si in mecul cu Viitorul, ei nu au ajuns la poarta. Nu le dadeau gol in 100 de ani, daca nu gresea fundasul acolo. Conteaza foarte mult ca jucam pe Arena Nationala, acolo e la ora asta cel mai bun gazon din Europa! Si conteaza ca atunci cand intra Steaua pe Arena Nationala, pleaca deja cu 1-0. Suntem la noi acasa, se sperie adversarii, e casa noastra!", a declarat Gigi Becali la PROX.



GAZON MAI BUN DECAT PE WEMBLEY SAU BERNABEU



PMB a inchis National Arena si a refacut gazonul distrus la un eveniment cu 3000 de copii. FCSB a fost nevoita sa joace pe teren propriu la Pitesti, dar acum a revenit pe cel mai mare stadion din tara.

"Va fi mai bun decat toate terenurile de fotbal din Europa. Terenul de pe Arena Nationala va fi mai bun si decat Wembley si Santiago Bernabeu. Cei care s-au ocupat de gazon au lucrat foarte bine.

Au pus nisip atunci, imediat dupa meciul nostru cu Dinamo, ca sa se lege radacina. Cel care a a pus nisip acum a fost un specialist. A lucrat foarte bine, cu tot felul de ultraviolete", a declarat Becali la PROX.



Urmareste aici FCSB - CFR Cluj, derby-ul ultimei etape din 2018!