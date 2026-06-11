GALERIE FOTO Naționala a fost forțată să își schimbe echipamentul cu mai puțin de 24 de ore înainte de startul Mondialului! Motivul invocat de FIFA

Naționala a fost forțată să își schimbe echipamentul cu mai puțin de 24 de ore înainte de startul Mondialului! Motivul invocat de FIFA CM 2026
SPORT.RO
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Așa cum se întâmplă la fiecare turneu final, poveștile legate de Cupa Mondială au început să curgă. 

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HaitiCupa MondialaCM 2026wc 2026Campionatul Mondial
Din articol

Cupa Mondială 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic va debuta în această seară cu partida dintre Mexic și Africa de Sud. 

Naționala Haitiului, forțată să își schimbe echipamentul cu mai puțin de 24 de ore înainte de startul Mondialului

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Așa cum se întâmplă la fiecare turneu final, poveștile legate de Cupa Mondială au început să curgă. 

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de startul turneului final, o națională participantă la Cupa Mondială a fost forțată de FIFA să își schimbe echipamentul.

Reprezentativa în cauză este Haiti, iar forul mondial a argument faptul că naționala care va participa pentru a doua oară în istorie la Cupa Mondială s-a folosit de echipament pentru a transmite mesaje cu tentă politică. 

Concret, echipamentul haitienilor avea imprimată în partea de jos o ilustrație cu Bătălia de la Vertieres, care a avut loc în anul 1803, în urma căreia statul Haiti și-a dobândit statutul de independență față de Franța. 

FIFA a considerat că acea ilustrație transmite un mesaj politic și i-a obligat pe haitieni să își schimbe echipamentul. Producătorul Saeta din Columbia a reacționat la decizia FIFA și a transmis că imprimeul nu a fost aplicat pentru a transmite un mesaj, ci a reprezentat un omagiu adus haitienilor care muncesc pentru dezvoltarea țării.

În urma calificării istorice a Haitiului la Cupa Mondială, Saeta a avut privilegiul de a crea echipamentul pentru revenirea echipei naționale pe cea mai importantă scenă a fotbalului.

Lucrând în strânsă colaborare cu Federația Haitiană de Fotbal, obiectivul nostru pe tot parcursul procesului a fost să creăm un tricou care să celebreze mândria, reziliența și spiritul poporului haitian. Mai multe concepte au fost dezvoltate și perfecționate de-a lungul a mai multor luni și au fost înaintate pentru procedura standard de aprobare a FIFA.

Designul final prezentat de Saeta a fost conceput ca un omagiu adus bărbaților și femeilor care contribuie în fiecare zi la viitorul Haitiului și nu a fost destinat să reprezinte o declarație politică.

În timpul procesului de evaluare, FIFA a stabilit că anumite elemente vizuale ar putea fi interpretate diferit în conformitate cu regulamentele sale privind echipamentul și, în cele din urmă, a solicitat modificări ale designului.

Deși această interpretare diferă de intenția noastră, Saeta a respectat procesul și a implementat cerințele finale comunicate de FIFA.

Suntem mândri că am contribuit, alături de Federația Haitiană de Fotbal, la acest moment istoric pentru fotbalul haitian și dorim echipei mult succes la Cupa Mondială”, a transmis producătorul de echipamente sportive.

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