Rafael Van der Vaart a văzut ce înlocuitor vrea să aducă Tottenham pentru Radu Drăgușin și a reacționat: ”Îmi plânge inima!”

Internaționalul român este dorit la Fiorentina, acolo unde Fabio Paratici, directorul sportiv al formației viola și fost director sportiv la Spurs, insistă pentru transferul său.

Deocamdată este incert ce se va întâmpla cu fundașul central român, mai ales că Tottenham îl va pierde în această vară și pe Cristian Romero. Roberto De Zerbi, antrenorul londonezilor, a avut cuvinte de laudă la adresa românului după ultimul meci al sezonului, însă rămâne de văzut dacă tehnicianul italian se va baza pe Drăgușin în următoarea stagiune.

Presa britanică a scris că una dintre țintele lui Spurs este fundașul central olandez Jan Paul van Hecke de la Brighton, fotbalist cotat, conform Transfermarkt, la 45 de milioane de euro.

Potrivit Spurs Web, Brighton solicită 81 de milioane de euro pentru Van Hecke, chiar dacă fotbalistul mai are doar un an de contract. Rafael Van der Vaart a comentat un eventual transfer al lui Van Hecke la Tottenham.

Chiar dacă a mărturisit că îl apreciază pe stoperul olandez, Van der Vaart s-a arătat revoltat de suma cerută de Brighton.

”Trebuie să fiu sincer, sunt fan Van Hecke, dar când aud de 80 de milioane de euro pentru Van Hecke, inima mea de microbist plânge.

Acestea sunt genul de sume care, îmi pare rău, pur și simplu nu ar trebui asociate cu jucători de acest nivel. Faptul că Tottenham este dispusă să plătească atât de mult pentru un jucător de la o echipă care aproape a retrogradat...”, a spus Rafael Van der Vaart.