În urma plecării lui Pep Guardiola de la Manchester City, urmează despărțirile de jucători. ”Cetățenii” consideră că e nevoie de multe schimbări pentru a triumfa în Premier League și în Liga Campionilor în curând, poate chiar în ediția următoare.

Este și cazul fundașului croat Josko Gvardiol (24 de ani). Acesta s-ar afla pe lista giganților FC Barcelona și Real Madrid. În plus, fotbalistul și-ar dori să plece de la Manchester City în această vară.

Josko Gvardiol va fi vândut de Manchester City pentru 75 de milioane de euro

Gvardiol joacă din 2023 pentru Manchester City, club care a plătit 90 de milioane de euro pentru aducerea sa de la Red Bull Leipzig. Cu toate acestea, jurnaliștii din străinătate scriu că Manchester City ar putea să-l cedeze pentru un preț redus, 75 de milioane de euro!

În sezonul trecut, el a evoluat în 25 de meciuri oficiale, în toate competițiile, iar, potrivit Transfermarkt, cota sa de piață se ridică la 70 de milioane de euro. Croatul s-a mai aflat și în perioada de mercato de iarnă pe lista celor de la FC Barcelona, dar se pare că în acest moment sunt mai de actualitate posibilitățile de a semna prelungirea cu Manchester City sau să semneze cu Real Madrid!

În total, Gvardiol a adunat 122 de meciuri oficiale pentru Manchester City de la venire, în care a marcat 13 goluri și a oferit 10 pase de gol. Alături de City, a câștigat cinci trofee majore: Premier League (2024), Cupa Ligii Angliei (2026), Supercupa Angliei (2024), Supercupa Europei (2023) și Campionatul Mondial al Cluburilor (2023).