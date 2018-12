ULTIMA ORA | Decizie SUPRIZA a celor de la CFR inainte de meciul cu FCSB! Ce au primit jucatorii de la Cluj

FCSB - CFR Cluj este pe National Arena de la ora 20:00.

Inaintea meciului cu FCSB de pe National Arena, derby-ul finalului de an, conducerea celor de la CFR a luat o decizie surprinzatoare pentru a-i motiva pe jucatori.

Fotbalistii clujeni s-au trezit cu primele pentru castigarea campionatului in conturi, scrie DigiSport.

CFR are 3 puncte avans fata de FCSB in clasamentul Ligii 1, iar clujenii vor sa castige meciul de diseara pentru a mai pune 3 puncte in plus.

Antonio Conceicao a lansat un avertisment inainte de partida de diseara, spunand ca jucatorii sunt cu gandul la vacanta. Totusi, acestia au primit banii in avans.

"E important sa castigam, sper sa ne ridicam la inaltimea jocului, desi nu va fi usor. Jucatorii sunt cu capul la Sarbatori, insa am vorbit in aceasta saptamana si le-am spus ca mai avem o singura batalie in 2018 si ne dorim sa o castigam! Vom intalni un adversar de mare valoare, dar trebuie sa ne facem jocul nostru", a spus antrenorul de la CFR.