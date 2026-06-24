La doar câteva luni după despărțirea de LB Chateauroux, fotbalistul francez a ales o destinație mai puțin obișnuită și a semnat cu JS Saint-Pierroise, una dintre cele mai importante formații din Réunion.
OFICIAL Fostul jucător al lui Dinamo a semnat într-o țară cu populația de două ori mai mică decât București!
Fostul fundaș al lui Dinamo, Quentin Bena, și-a găsit o nouă echipă după experiența scurtă din Franța.
În vârstă de 28 de ani, Bena a făcut parte din lotul lui Dinamo care a obținut promovarea în Superligă.
După aventura din Ștefan cel Mare, fundașul a plecat în Lituania, la Kauno Zalgiris. A urmat apoi o experiență de șase luni în Bulgaria, după care s-a întors în Franța, la LB Chateauroux.
Nici revenirea în fotbalul francez nu a durat prea mult. În februarie 2026, Quentin Bena a semnat cu JS Saint-Pierroise, campioana din Réunion și cea mai titrată echipă a insulei.
Quentin Bena s-a alăturat campioanei din Réunion
Înainte să ajungă în România, Bena a evoluat pentru Niort, clubul la care s-a format și pentru care a bifat inclusiv meciuri în Ligue 2.
De-a lungul carierei, francezul a trecut prin mai multe campionate, iar acum a ales o nouă provocare la mii de kilometri de Europa continentală.
JS Saint-Pierroise evoluează în Réunion Premier League, primul eșalon al insulei din Oceanul Indian. Clubul este liderul istoric al competiției, cu 22 de titluri de campioană, ultimul cucerit în 2025.
Réunion are populația de două ori mai mică decât Bucureștiul
Este demn de menționat faptul că Réunion are o populație de aproximativ 911.000 de locuitori, potrivit datelor oficiale din ianuarie 2026. Prin comparație, Bucureștiul are peste 1,7 milioane de rezidenți permanenți, iar populația depășește frecvent pragul de 3 milioane de persoane în timpul zilelor lucrătoare.
Situată în Oceanul Indian, la est de Madagascar și în apropierea Mauritiusului, Réunion este un departament de peste mări al Franței.
Capitala insulei este Saint-Denis, iar JS Saint-Pierroise își dispută meciurile de pe teren propriu pe Stade Michel Volnay din orașul Saint-Pierre, arenă ce poate găzdui 8.010 de persoane.
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