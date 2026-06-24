La doar câteva luni după despărțirea de LB Chateauroux , fotbalistul francez a ales o destinație mai puțin obișnuită și a semnat cu JS Saint-Pierroise, una dintre cele mai importante formații din Réunion.

În vârstă de 28 de ani, Bena a făcut parte din lotul lui Dinamo care a obținut promovarea în Superligă.

După aventura din Ștefan cel Mare, fundașul a plecat în Lituania, la Kauno Zalgiris. A urmat apoi o experiență de șase luni în Bulgaria, după care s-a întors în Franța, la LB Chateauroux.

Nici revenirea în fotbalul francez nu a durat prea mult. În februarie 2026, Quentin Bena a semnat cu JS Saint-Pierroise, campioana din Réunion și cea mai titrată echipă a insulei.

Quentin Bena s-a alăturat campioanei din Réunion

Înainte să ajungă în România, Bena a evoluat pentru Niort, clubul la care s-a format și pentru care a bifat inclusiv meciuri în Ligue 2.