Starul lui Real Madrid, gata să se retragă de la națională după Cupa Mondială: "Cred că a venit momentul"

După un start modest de Cupă Mondială, 1-1 contra Egiptului și 0-0 împotriva Iranului, Belgia tremură pentru calificarea în 16-imile de finală. În plus, ar putea fi ultimul turneu final cu Thibaut Courtois între buturi, după cum recunoaște chiar goalkeeper-ul.

Thibaut Courtois anunță că e aproape să retragă de la naționala Belgiei

Courtois apără de 15 ani la naționala Belgiei, a strâns până acum 111 meciuri, iar într-un interviu acordat în cantonamentul echipei lui Rudi Garcia a vorbit despre gândul serios pe care îl are în legătură cu retragerea.

"Nu știu dacă este momentul potrivit să discut despre asta, dar cred că sunt șanse mari să nu mai continui la echipa națională după Cupa Mondială. Am 34 de ani și trebuie să mă gândesc și la corpul meu.

Vreau să joc la cel mai înalt nivel pentru mulți ani de acum înainte. Cred că acum a venit momentul să predau ștafeta unei noi generații care este pregătită", a spus Courtois, citat de Marca.