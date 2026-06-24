Starul lui Real Madrid, gata să se retragă de la națională după Cupa Mondială: "Cred că a venit momentul"

Starul lui Real Madrid, gata să se retragă de la națională după Cupa Mondială: &quot;Cred că a venit momentul&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Thibaut Courtois (34 de ani), portarul lui Real Madrid, anunță că sunt șanse mari să se retragă de la naționala Belgiei.

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După un start modest de Cupă Mondială, 1-1 contra Egiptului și 0-0 împotriva Iranului, Belgia tremură pentru calificarea în 16-imile de finală. În plus, ar putea fi ultimul turneu final cu Thibaut Courtois între buturi, după cum recunoaște chiar goalkeeper-ul.

Thibaut Courtois anunță că e aproape să retragă de la naționala Belgiei

Courtois apără de 15 ani la naționala Belgiei, a strâns până acum 111 meciuri, iar într-un interviu acordat în cantonamentul echipei lui Rudi Garcia a vorbit despre gândul serios pe care îl are în legătură cu retragerea.

"Nu știu dacă este momentul potrivit să discut despre asta, dar cred că sunt șanse mari să nu mai continui la echipa națională după Cupa Mondială. Am 34 de ani și trebuie să mă gândesc și la corpul meu.

Vreau să joc la cel mai înalt nivel pentru mulți ani de acum înainte. Cred că acum a venit momentul să predau ștafeta unei noi generații care este pregătită", a spus Courtois, citat de Marca.

  • Cel mai bun rezultat al lui Courtois alături de Belgia la Cupa Mondială a fost locul 3 obținut la ediția din 2018.
  • Belgia ocupă locul 3 în grupa G de la CM 2026, cu 2 puncte, la egalitate cu Iran și sub liderul Egipt (4p). În ultima rundă, sâmbătă, de la 6:00, echipa lui Thibaut Courtois are nevoie de victorie în duelul cu Noua Zeelandă pentru a-și asigura calificarea.
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La Real, Courtois nu are emoții

În schimb, Courtois spune că situația stă complet diferit la echipa de club. Belgianul mai are un an de contract cu Real Madrid și spune că nu se gândește la retragere.

"La Real Madrid, principiul este că jucătorii de peste 30 de ani primesc prelungirea contractului cu câte un an, deci sunt relaxat în legătură cu acest subiect. Dacă voi continua să performez la același nivel, nu cred că va fi o problemă să prelungesc. Totuși, Real Madrid este un club de top și, la un moment dat, va trebui să se gândească la un urmaș", a mai spus Courtois.

Format la Genk și trecut pe la Chelsea și Atletico Madrid, Courtois va intra în al nouălea sezon la Real Madrid. Până acum a strâns 333 de meciuri al formația de pe "Bernabeu".

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