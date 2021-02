BREAKING NEWS | Adi Petre e la un pas de revenirea in Romania! FCSB nu-l mai primeste in lot! Cu cine e gata sa semneze

Atacantul de 22 de ani este aproape sa revina in Liga 1 la patru luni dupa ce a fost dat afara de Becali.

Fotbalistul cedat de FCSB in octombrie sub forma de imprumut la Cosenza nu a reusit sa se adapteze in Serie B si, potrivit DigiSport, si-a dat acordul sa revina la UTA.

Sursa citata anunta ca echipa lui Becali nu il mai doreste pe Adi Petre, astfel incat zilele urmatoare atacantul va ajunge la Arad unde va semna un contract pe 1 an si jumatate.

Atacantul pentru care Gigi Becali platea 800.000 de euro in 2020 pentru a-l aduce de la Esbjerg nu a reusit sa marcheze niciun gol pentru Cosenza in 7 meciuri in Serie B.

In perioada petrecuta la FCSB, Petre a marcat doar 3 goluri in 16 meciuri, motiv pentru care a intrat in dizgratia finantatorului echipei.

Adrian Petre revine astfel la echipa care l-a lansat in fotbalul mare. UTA l-a transferat in 2014 de la Atletico Arad, iar in 2017, pe cand fotbalistul avea doar 19 ani, l-a cedat danezilor de la Esbjerg in schimbul sumei de 500.000 de euro.