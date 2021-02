Scor incredibil in campionatul Romaniei la hochei! Cat a putut sa se termine meciul dintre Corona Brasov si Sportul Studentesc

Masacru la Brasov! :)

Corona Brasov n-a avut mila de Sportul. S-a terminat 25-2 in partida disputata astazi in Liga Nationala de Hochei. Corona nu e singura care se poarta brutal cu Sportul, pe care a mai invins-o si cu 22-2 pe 25 ianuarie. Studentii mai au batai grave luate in acest sezon: 26-0, 18-1 si 17-1 de la Steaua, 18-4 si 16-1 de la CSM Galati, 28-3 si 14-1 de la ACSH Gheorghieni, 18-1 si 15-1 de la ACS Sapientia sau 29-1 si 23-1 de la CS Miercurea Ciuc.





In prima liga de hochei joaca 7 echipe.

Sursa foto: Facebook Corona Brasov / Attila Szabo