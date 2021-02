Balint, discurs FANTASTIC despre Octavian Popescu: "E ca Hagi, are geniu!" Fazele care l-au impresionat pe idolul Stelei: "E deja peste Man, asa il vad!"

Gabi Balint e incantat de calitatile lui Octavian Popescu.

Balint nu se fereste de comparatia cu Gica Hagi si nici de cuvinte ca 'geniu' atunci cand vorbeste de Popescu. Legenda Stelei crede ca fotbalistul de la FCSB va fi si mai bun odata cu trecerea timpului. Balint il vede deja pe Popescu la un nivel mai ridicat decat pe Man, care era golgeter in Liga 1 in momentul transferului la Parma. Fostul atacant ii avertizeaza insa pe antrenorii de la FCSB: Popescu e folosit prea mult, in opinia lui Balint.

"S-a zis ca o sa aiba de suferit FCSB dupa ce pleaca Man si intra Octavian Popescu. Din contra, Popescu e peste, iar el e foarte tanar. Mi s-a parut ca e putin fortat, trebuie folosit mai ponderat. Si acum, cu Iasi, in repriza a doua a avut momente cand a disparut din joc. In prima repriza a facut totul perfect, a fost in joc tot timpul. In repriza a doua a fost fortat. Si eu mai eram scos din teren, nu eram bagat meci de meci si nici nu se juca asa ca acum, atat de des. In sensul asta zic.

Dar Hagi, dupa ce a intrat, nu l-a mai scos nimeni. A prins lotul mare la nationala si gata! A mai fost la lotul olimpic, cred. Intr-un an va fi si mai bun Popescu, fara probleme. Maii pune putina forta pe el, ca-i lipseste. Popescu gandeste foarte repede, ia decizii, ati vazut si pasa de gol pe care a dat-o, e un jucator care are geniu, asa l-am vazut, asa era si Hagi", a explicat Balint la Digisport.

"Calitatile principale ale unui fotbalist sunt viteza si explozia. Fizic, trebuie sa fii rapid, apoi sa gandesti repede. Poate gandirea e inainte, gandirea rapida inainte sa vina mingea la tine, sa ai fazele in cap tot timpul. Cand a venit mingea, sa nu pierzi timpul, sa stii pozitia ta, a adversarului, a coechipierului. Baiatul asta are, se vede. Apoi, vine partea tehnica. Daca dai pasa in pamant, prea tare, moale.... nu e bine. Aici e vorba de tehnica. Am vazut ca se descurca si cu stangul foarte bine. Baiatul are potential, tehnica o inveti. Daca faci o ora cu mingea, in doua luni o sa faci lucruri si mai bune.

E ca la circ, se invata tehnica, exersezi. Dar viiteza, explozia nu se pot invata. Pe astea le ai sau nu. Hagi era cu un cap peste toti jucatorii, facea la 15 ani lucruri pe care nu credeam ca le poate face cineva. Uite, Mbappe la fel: explozie, viteza, tot. Are calitati dezvoltate la maximum. Trebuie ca Popescu sa asculte de cineva. Eu, daca aveam mintea de acum cand jucam fotbal, eram de 4-5 ori mai bun. Acum, vad totul altfel, stiu unde am gresit, ce am facut", a mai spus fostul fotbalist.