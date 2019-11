BOMBA MOMENTULUI | Bogdan Planic prinde transferul carierei?! Fundasul FCSB-ului este dorit de un club URIAS! Jucatorul ar putea pleca din aceasta iarna

Bogdan Planic va intra in ultimele sase luni de contract in aceasta iarna.

Fundasul va intra la 1 ianuarie 2020 in ultimele sase luni de contract. Jucatorul va putea negocia liber cu orice echipa si ar putea sa o paraseasca pe FCSB gratis din vara.

Conform celor de la fanatik, Planic are mai multe oferte sa plece chiar din aceasta iarna si cea mai tentanta dintre ele vine de la Fenerbahce Istanbul.

Gigi Becali a declarat ca i-a facut o oferta de prelungire lui Planic, dar nu accepta alte pretentii din partea fundasului sarb.

"Merg la echipa si am asa... Planic, prelungire. Vlad, Soiledis, Pantiru si inca un jucator cu salariu mic le maresc contractele. Planic, daca vrea. Daca vine cu pretentii, cu suma la semnatura, du-te, tata! Pantiru are 6.000 de euro, ii fac 10.000 de euro. Nu e dreptate, ca el trage echipa dupa el mai tare decat Popa", spunea Becali la PRO X.

Bogdan Planic (27 de ani) a venit la FCSB in vara lui 2007 de la Vojvodina Novi Sad. Gigi Becali platea atunci pentru fundas 300.000 de euro. In prezent, cota jucatorului este de 2.3 milioane de euro.

Conform sursei citate, sarbul le-a dezvaluit colegilor ca Fenerbahce ar fi cea mai atractiva oferta pe care o are in acest moment si ar putea pleca din aceasta iarna, daca Becali ar fi de acord cu o suma modica din partea turcilor.

"Am citit in presa din Romania interpretatea ca Planic se plange ca nu i-a fost oferita prelungirea contractului. Am inceput sa rad cand am citit. Cum sa se planga? Planic va putea semna cu oricine peste doua luni, iar la vara se poate transfera gratis oriunde! E un statut rau asta? De ce s-ar plange?

Becali spune ca nu accepta ca Planic sa ceara un bonus la semnarea prelungirii, dar daca pleaca liber, nu va trebui sa aduca alt fundas pentru care va fi nevoit sa plateasca? Sau poate are FCSB vreo solutie secreta, un fundas la fel de bun ca Planic, liber de contract", spunea impresarul jucatorului.