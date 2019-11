FCSB 2-1 SEPSI | "Puteam marca inca 4-5 goluri!" Declaratiile lui Arges Vintila dupa al 10-lea meci fara infrangere 

Bogdan Arges Vintila a vorbit dupa victoria echipei sale impotriva lui Sepsi. Antrenorul FCSB-ului s-a declarat multumit de jocul echipei si de puterea de reactie a jucatorilor.

"Am avut posesie dar fara a ne crea ocazii multe. Dupa pauza, ne-am facut jocul nostru, un joc de posesie si cu multe faze de poarta. Nu am reusit sa marcam mai mult, puteam marca inca 4-5.

Nu am vazut foarte bine de unde am stat. Nu pot spune daca a fost sau nu. Asta e, trebuia sa mai marcam inca 4 goluri. Nu stiu ce sa zic. Sunt fericit ca am castigat, ca am invins o echipa puternica si sa ne continuam drumul spre play-off.

Sepsi e o echipa care se inchide foarte bine, foarte serioasa pe contraatac. I-am avertizat pe baieti ca trebuie sa fim atenti la ei. Golul a fost luat din neatentie.

Ma bucur ca echipa a avut putere sa revina. Goluri poti primi oricand, se poate intampla orice, important e ca echipa sa aiba puterea mentala sa revina", a declarat antrenorul FCSB-ului la finalul meciului.