"Nu ne mai bate nimeni in Romania!" Gigi Becali s-a dezlantuit dupa victoria FCSB-ului cu Sepsi! Surpriza URIASA: un alt jucator poate pleca inainte de Coman! Anuntul momentului

Toate fazele meciului sunt aici.

FCSB s-a impus cu 2-1 in aceasta seara pe Arena Nationala in fata celor de la Sepsi dupa ce covasnenii au condus cu 1-0 la pauza. In repriza a doua, echipa antrenata de Bogdan Vintila, a revenit spectaculos si a intors rezultatul. In minutul 50, centralul partidei a acordat lovitura de la 11 metri pentru FCSB, faza care a starnit numeroase controverse. La finalul partidei, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a vorbit despre partida si despre faza controversata de la penalty-ul acordat pentru ros-albastri.

"Nu am fost nici linistit, nici prea agitat. Am prevazut schimnbare, ca va intra Man, eu zic ca pe echipa asta nu o mai poate bate nimeni in Romania. Man pe mine ma incanta. Normal, Coman ar trebui laudat, dar Man ma incanta. Nu ne mai poate bate nimeni. Joaca in viteza, paseaza repede, nu poate sta niciun adversar in fata. Eu zic ca trebuie sa va uitati putin mai atent la gamba stanga a lui Tanase, cum il loveste in gamba stanga. Eu asa am vazut, ca il loveste in gamba stanga. Tanase i-a luat fata si l-a lovit in gamba stanga.

Voi v-ati obisnuit cu FCSB sa primeasca 5-6 penaltyuri. Eu zic ca e penalty. Pe mine nu ma intereseaza ce zice Porumboiu. Eu nu sunt subiectiv. Am avut niste faze clare de-a lungul campionatului in care nu am avut penalty. La meciul cu Dinamo, Gnohere controla mingea si vine unul si reteaza prin alunecare si nu ne-a dat penalty. Am avut penalty la Gnohere si domnul Craciunescu a zis ca nu e penalty. Sunt cel mai bun din moment ce sunt singurul care nu am intrat in faliment. Antrenor nu sunt eu, la antrenorat nu ma pricep. Pana la Craciun pe locul 1 o sa fim. Acum m-am maturizat si eu, nu ma mai bag la echipa. Un singur lucru m-a intrebat Vintila cu cine sa jucam, cu ce portar si i-am zis sa joace cu cine vrea. I-am zis sa nu ma mai intrebe, sa joace cu cine vrea", a spus Becali la Digisport.

Gigi Becali: "Exista interes a lui City!"



Patronul celor de la FCSB a declarat ca interesul celor de la City exista, dar Man ar putea pleca inaintea lui Coman.

"Exista interes a lui City. Lui City daca ii ceri 10 milioane nu il mai ia, crede ca e prea slab. El creste din 10 in 10 milioane de euro. Pe ei nu ii interseaza ca ei dau 30. Pe ei ii intereseaza ca jucatorul sa fie super-valoros. Eu nu cred ca pleaca in iarna, pentru ca il monitorizeaza, el nu vor sa ia un jucator cu care sa se pacaleasca, ei vor sa fie 100% siguri. El trebuie sa mai marcheze la nationala sa luam campionatul, sa ne calificam in grupele Champions League si dupa costa 70 de milioane. E posibil ca Man sa plece inainte. Nu pierde mingea niciodata, e un jucator de mare calitate. Lui Planic i-am propus sa prelungeasca, Cristea are 6 mii si am zis sa ii fac 10 mii, Pantiru are 6 mii am zis sa ii fac 10 mii, Ovidiu Popescu are 8 mii ii fac si lui 10 mii, Soiledis are 8500 ii fac si lui 10 mii. Planic are 15 mii plus 10 mii taxe. El costa 25 de mii pe luna. Trebuie sa tinem cont ca sunt 10 mii in plus", a mai spus Gigi Becali.