FCSB 2-1 SEPSI | Prima REACTIE dupa penalty-ul pe care FCSB l-a primit in meciul cu Sepsi: "Nu aveam ce penalty sa vad pentru ca nu a fost. Este jenant!"

FCSB a invins-o pe Sepsi cu 2-1.

FCSB a invins-o pe Sepsi dupa ce a fost condusa cu 1-0, prin golul marcat de Karanovic in minutul 27. FCSB a egalat in minutul 57 printr-un penalty controversat pe care Gnohere l-a transformat fara probleme. Florin Tanase a marcat golul decisiv in minutul 60.

Adrian Porumboiu a vorbit despre faza penalty-ului si a criticat decizia luata de arbitrul Horatiu Fesnic.

"Am vazut faza, dar nu am vazut penalty-ul. Nu aveam ce sa vad, pentru ca nu a fost. Prima data am crezut ca a dat ce putea sa dea, un fault in atac.

Imi pare rau de Fesnic, l-am laudat tot timpul, dar sa dai un asemenea penalty, este de neinteles. Nu te poti pune in mintea fiecaruia, ce poate sa gandeasca. Ce a gandit, a gandit prost. Am vorbit de fiecare data la superlativ despre el, dar aceasta faza...este jenanta", a declarat Adrian Porumboiu la Digi Sport.