„Dacă aș fi în locul lui, asta aș face!” Sfatul primit de Răzvan Lucescu din Grecia

„Dacă aș fi în locul lui, asta aș face!” Sfatul primit de Răzvan Lucescu din Grecia Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Giotis Tsalouchidis, fost mare jucător grec, a analizat situația tensionată a lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic și i-a sugerat românului o despărțire amiabilă.

TAGS:
PAOK SalonicGreciaRazvan Lucescu
Din articol

„Toate lucrurile frumoase au un sfârșit”

Analizând contextul de la echipa patronată de Ivan Savvidis, Tsalouchidis a punctat că o continuare a colaborării este complicată, mai ales că oficialii clubului ar fi început căutarea unui înlocuitor.

„Faptul de a rămâne are și părți bune, și părți rele. Din moment ce clubul caută antrenor, eu, dacă aș fi în locul lui Lucescu, aș căuta să plec. Este puțin jignitor”, a zis fostul fotbalist, potrivit Sportsfan.

Tsalouchidis a sugerat că tehnicianul român ar trebui să protejeze relația pe care a construit-o cu suporterii. „Și el s-a atașat de echipă, însă toate lucrurile frumoase au un sfârșit, iar finalul trebuie să fie frumos, nu urât”, a transmis grecul.

  • Razvan lucescu 4
×
Razvan lucescu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sigla pe piept, numele pe spate

Tsalouchidis a subliniat că, indiferent de performanțele aduse, clubul rămâne mereu prioritar.

„Cel mai important lucru: pe la echipă au trecut coloși, dar stema este în față, iar numărul pe spate. Mai presus de toate este clubul, nu persoana”, a mai spus acesta.

Pentru a evita o stare de incertitudine, fostul internațional recomandă o soluționare rapidă și elegantă a situației de la PAOK. „În această fază nimeni nu trebuie să se simtă jignit, divorțul, dacă se produce, e bine să fie unul de catifea. Nu este frumos să se mențină această stare mult timp, pentru că nicio echipă nu poate funcționa cu incertitudine. (...) Este nevoie de respect față de persoana antrenorului, dar niciun PAOK nu va pieri”, a concluzionat Tsalouchidis.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
ARTICOLE PE SUBIECT
Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia
Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
Nicolo Schira a făcut anunțul despre Răzvan Lucescu
”Este trist!” Detalii neștiute din interiorul lui PAOK! Ce se întâmplă între Răzvan Lucescu și Savvidis și când va fi decis viitorul antrenorului
”Este trist!” Detalii neștiute din interiorul lui PAOK! Ce se întâmplă între Răzvan Lucescu și Savvidis și când va fi decis viitorul antrenorului
ULTIMELE STIRI
Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei
Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei
S-a stabilit regina la Queen's Club după finala Emma Răducanu - Donna Vekic. A durat aproape două ore!
S-a stabilit regina la Queen's Club după finala Emma Răducanu - Donna Vekic. A durat aproape două ore!
Al doilea transfer ratat de FCSB? Au făcut publică oferta
Al doilea transfer ratat de FCSB? Au făcut publică oferta
Vestea bună primită de Hermannstadt după retrogradarea în Liga 2
Vestea bună primită de Hermannstadt după retrogradarea în Liga 2
Andrei Rațiu, pe lista scurtă a Barcelonei! Cele 5 mutări „perfecte” pregătite pe Camp Nou
Andrei Rațiu, pe lista scurtă a Barcelonei! Cele 5 mutări „perfecte” pregătite pe Camp Nou
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep

Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura



Recomandarile redactiei
Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei
Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei
Al doilea transfer ratat de FCSB? Au făcut publică oferta
Al doilea transfer ratat de FCSB? Au făcut publică oferta
S-a stabilit regina la Queen's Club după finala Emma Răducanu - Donna Vekic. A durat aproape două ore!
S-a stabilit regina la Queen's Club după finala Emma Răducanu - Donna Vekic. A durat aproape două ore!
Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren
Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren
Andrei Rațiu, pe lista scurtă a Barcelonei! Cele 5 mutări „perfecte” pregătite pe Camp Nou
Andrei Rațiu, pe lista scurtă a Barcelonei! Cele 5 mutări „perfecte” pregătite pe Camp Nou
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!