„Dacă aș fi în locul lui, asta aș face!” Sfatul primit de Răzvan Lucescu din Grecia

„Toate lucrurile frumoase au un sfârșit”
Analizând contextul de la echipa patronată de Ivan Savvidis, Tsalouchidis a punctat că o continuare a colaborării este complicată, mai ales că oficialii clubului ar fi început căutarea unui înlocuitor.
„Faptul de a rămâne are și părți bune, și părți rele. Din moment ce clubul caută antrenor, eu, dacă aș fi în locul lui Lucescu, aș căuta să plec. Este puțin jignitor”, a zis fostul fotbalist, potrivit Sportsfan.
Tsalouchidis a sugerat că tehnicianul român ar trebui să protejeze relația pe care a construit-o cu suporterii. „Și el s-a atașat de echipă, însă toate lucrurile frumoase au un sfârșit, iar finalul trebuie să fie frumos, nu urât”, a transmis grecul.
Sigla pe piept, numele pe spate
Tsalouchidis a subliniat că, indiferent de performanțele aduse, clubul rămâne mereu prioritar.
„Cel mai important lucru: pe la echipă au trecut coloși, dar stema este în față, iar numărul pe spate. Mai presus de toate este clubul, nu persoana”, a mai spus acesta.
Pentru a evita o stare de incertitudine, fostul internațional recomandă o soluționare rapidă și elegantă a situației de la PAOK. „În această fază nimeni nu trebuie să se simtă jignit, divorțul, dacă se produce, e bine să fie unul de catifea. Nu este frumos să se mențină această stare mult timp, pentru că nicio echipă nu poate funcționa cu incertitudine. (...) Este nevoie de respect față de persoana antrenorului, dar niciun PAOK nu va pieri”, a concluzionat Tsalouchidis.