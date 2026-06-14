„Dacă aș fi în locul lui, asta aș face!” Sfatul primit de Răzvan Lucescu din Grecia

„Toate lucrurile frumoase au un sfârșit”

Analizând contextul de la echipa patronată de Ivan Savvidis, Tsalouchidis a punctat că o continuare a colaborării este complicată, mai ales că oficialii clubului ar fi început căutarea unui înlocuitor.

„Faptul de a rămâne are și părți bune, și părți rele. Din moment ce clubul caută antrenor, eu, dacă aș fi în locul lui Lucescu, aș căuta să plec. Este puțin jignitor”, a zis fostul fotbalist, potrivit Sportsfan.

Tsalouchidis a sugerat că tehnicianul român ar trebui să protejeze relația pe care a construit-o cu suporterii. „Și el s-a atașat de echipă, însă toate lucrurile frumoase au un sfârșit, iar finalul trebuie să fie frumos, nu urât”, a transmis grecul.