FCSB 2-1 SEPSI | Dennis Man a ratat SENZATIONAL si a renuntat la masca pe care o purta: "De aceea am renuntat la ea"

FCSB a invins-o pe Sepsi in meciul pe teren propriu. Karanovic a deschis scorul, insa Gnohere si Florin Tanase au adus victoria FCSB-ului. Dennis Man a intrat pe teren in a doua repriza purtand masca, insa a renuntat la ea pe parcursul meciului.

Mijlocasul de 21 de ani a fost aproape sa marcheze, insa mingea a lovit bara. Man a explicat dupa meci de ce a renuntat sa mai poarte masca in timpul jocului.

"Incerc de la meci la meci sa intru in ritm, am nevoie de jocuri, am revenit dupa ruptura, m-am accidentat iar, asta este, trebuie sa merg mai departe. Pur si simplu te incomodeaza masca aceea, de aceea am renuntat la ea. Important este ca am revenit in acest meci si am castigat.

Trebuie sa punem la punct ce avem de pus. Trebuie sa mentinem acelasi ritm pe care l-am mentinut pana acum si sa crestem de la meci la meci. O sa mergem la Botosani si o sa incercam sa castigam cele 3 puncte, asta facem meci de meci", a spus Dennis Man la finalul meciului.