Nimeni NU credea in el, dar e pe cale sa doboare un RECORD! Bogdan Vintila e la doar 4 meciuri distanta de a intra in istoria FCSB-ului! Ce trebuie sa se intample

Bogdan Vintila e pe cale sa egaleze un record la FCSB.

FCSB s-a impus in fata celor de la Sepsi cu scorul de 2-1, iar ros-albastrii au ajuns la 10 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile. La sfarsitul lui septembrie, vicecampioana Romaniei se afla pe ultimul loc in Liga 1, iar situatia la echipa era foarte tensioanta. Bogdan Vintila a inceput usor, usor sa revigoreze echipa, iar FCSB a ajuns in acest moment la 10 meciuri consecutive fara infrangere.

In campionat, ros-albastrii au 6 victorii si doua egaluri, serie continuata si de cele doua succese din Cupa Romaniei. In cazul in care FCSB reuseste sa mai castige inca 3 meciuri, va egala un record stabilit de Dica in sezonul 2017-2018, cand FCSB a izbutit 13 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile, iar daca va reusi sa treaca de urmatoarele 4 meciuri fara sa piarda, va depasi recordul lui Dica. Urmatoarele partide pentru FCSB sunt in deplasare la FC Botosani, acasa cu Astra si in deplasare cu FC Voluntari si in deplasare cu Poli Iasi.

Datorita succesului de aseara, FCSB se afla pe pozitia a 4-a in clasamentul Ligii 1 cu 24 de puncte acumulate dupa 15 etape.