FCSB 2-1 SEPSI | Florinel "Mbappe" Coman a vorbit despre RATARILE din meciul cu Sepsi: "Era vina mea daca pierdeam meciul". Ce spune despre interesul lui City

FCSB s-a impus cu Sepsi, scor 2-1. Florinel Coman putea marca in prima repriza de doua ori, cand FCSB era condusa prin golul marcat de Karanovic, insa "Mbappe de Romania" a trimis pe langa poarta.

La finalul meciului, atacantul de 50 de milioane al lui Gigi Becali a vorbit despre ratarile sale, dar si despre interesul lui Manchester City pentru el.

"Am inceput foarte bine meciul, am avut acele doua ocazii pe care le-am ratat. Important este ca am reusit sa castigam. M-am gandit ca am ratat inainte si ca este vina mea, era vina mea daca pierdeam acest meci, dar m-am concentrat foarte bine pentru urmatoarele faze. Le-am spus si colegilor sa intram dupa pauza si sa marcam repede.

Chiar nu am vazut faza, dar daca arbitrul a dictat penalty, asta e. Daca nu aveam nicio ocazie se putea vorbi despre un penalty facut cadou, a avut si Man bara pe final, am avut si eu doua ocazii mari. Am ratat cat pentru doua campionate.

O sa ma concentrez pe viitor. Nu vreau sa vorbesc despre ce s-a scris in presa saptamana asta, vreau sa raman focusat aici. A fost o surpriza placuta, suntem in plin campionat, trebuie sa ma concentrez, sunt jucatorul Stelei si trebuie sa dau tot pentru echipa. Cred ca datorita muncii a venit aceastea perioada a mea. Important e sa te antrenezi foarte bine si vor veni si rezultatele", a declarat Florinel Coman la finalul meciului la Digi Sport.