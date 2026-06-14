Emma Răducanu a fost învinsă în două seturi, 6-0, 7-6 (8/6), de croata Donna Vekic, duminică, în finala turneului WTA 500 de la Quenn's Club din Londra, dotat cu premii totale în valoare de 1.915.000 de dolari.

Donna Vekic a învins-o pe Emma Răducanu în finala de la Queen's Club

Donna Vekic (29 ani, locul 76 WTA) a reuşit să cucerească trofeul după ce a intrat pe tabloul principal din postura de "lucky loser".Acesta este al şaselea succes al croatei în circuitul profesionist şi primul la categoria WTA 500. Ea triumfase ultima oară la Monterrey (Mexic), în 2023.

Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, Vekic s-a impus în finala de duminică după o oră şi 48 de minute de joc.Emma Răducanu (23 ani locul 42 WTA), al cărei tată este român, a salvat patru mingi de meci înainte de a se înclina în tie-break-ul setului secund.

Britanica rămâne astfel cu un singur titlu în palmares, cucerit în 2021 la US Open, unde a reuşit să se impună, spre surpriza generală, venind din calificări.

Agerpres