FCSB - SEPSI 2-1 | "Sincer, ma asteptam sa scoata galbenul, nu sa dea penalty!" Declaratie fabuloasa a lui Tanase dupa victoria cu Sepsi! Ce spune despre meci

FCSB s-a impus cu 2-1 in aceasta seara pe Arena Nationala in fata celor de la Sepsi dupa ce covasnenii au condus cu 1-0 la pauza. In repriza a doua, echipa antrenata de Bogdan Vintila, a revenit spectaculos si a intors rezultatul. In minutul 50, centralul partidei a acordat lovitura de la 11 metri pentru FCSB, faza care a starnit numeroase controverse. La finalul partide, Florin Tanase a vorbit despre meci si a explicat si faza la care a fost implicat direct fotbalistul ros-albastrilor

"Ma bucur pentru reusita si pentru cele 3 puncte. A fost o minge pe sus intre mine si jucatorula dvers, eu in ultimul moment m-am pus pe directia in care voia sa suteze el in minge. Sincer nu, ma asteptam sa scoata un galben pentru simulare. Am primit un gol dintr-o faza fixa, greseli multiple, dar cand gresim gresim cu totii, cand marcam e cu ajutorul tuturor. Suntem bucurosi ca avem un parcurs foarte bun, speram sa o tinem asa pana in decembrie. Este un jucator valoros, a aratat ca poate juca la un nivel inalt", a spus Tanase la finalul partidei.

FCSB a ajuns la 10 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile si ocupa locul 4 in acest moment in Liga 1 cu 24 de puncte dupa 15 meciuri.

FAZA CU PENALTY-UL ACORDAT CELOR DE LA FCSB