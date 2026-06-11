FCSB s-a despărțit la finalul sezonului regulat de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar în locul lor a venit Mirel Rădoi, care a pregătit echipa doar pentru cinci etape.

Rădoi a dat curs unei oferte din Turcia, de la Gaziantep, iar fosta campioană a României a fost pregătită în finalul play-out-ului de Alin Stoica și Lucian Filip.

Bogdan Argeș a explicat ce nu a mers bine în negocierile cu Gigi Becali: ”Nu corespundeam la asta”

Înainte să închidă numirea lui Marius Baciu ca ”principal”, Gigi Becali a purtat negocieri și cu Bogdan Andone, antrenorul revelației din stagiunea recent încheiată a Superligii, FC Argeș.

Tehnicianul a vorbit, la o lună de la acel moment, despre negocierile purtate cu Gigi Becali. Andone a explicat că nu s-a înțeles cu patronul roș-albaștrilor în legătură cu filozofia sa de joc.

”Nu e de refuzat sau nerefuzat FCSB. Mai aveam un an de contract cu FC Argeș. Am avut o discuție cu Gigi Becali, bineînțeles cu acordul clubului.

Dar eu am principiile mele ca antrenor, ca filozofie de fotbal, un fotbal mai direct, spre poartă, așa că nu corespundeam ca idei de fotbal, ca principii de joc”, a spus Bogdan Andone, potrivit Ziarul Unirea.

Marius Baciu, bilanț pozitiv la FCSB. 2/2 meciuri câștigate

Marius Baciu a pregătit-o pe FCSB pentru cele două confruntări din barajul pentru cupele europene. Roș-albaștrii au învins-o în semifinala barajului cu 4-3 pe FC Botoșani și cu 2-1 pe Dinamo, în finală.

Fosta campioană va juca, așadar, în turul al treilea preliminar UEFA Europa Conference League, în debutul următoarei stagiuni.