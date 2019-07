Becali, veste despre noul preparator fizic: "Nu e Dumnezeu, antrenorul raspunde!" Cine e grecul pe care il angajeaza FCSB

Gigi Becali l-a concediat pe preparatorul fizic Marian Lupu din cauza accidentarilor de la echipa.

Gigi Becali crede ca numirea unui nou preparator fizic va schimba radical rezultatele echipei, insa ar putea sa se insele.

Christos Papadopoulos va fi numit noul preparator fizic al FCSB, dupa ce patronul Gigi Becali s-a declarat nemultumit de Marian Lupu, fostul antrenor secund care se ocupa de pregatirea fizica, caruia i-a reprosat accidentarile numeroase ale fotbalistilor "ros-albastri". Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, cel care a hotarat demiterea antrenorului grec impreuna cu Christoph Daum, a vorbit despre rolul unui preparator fizic, despre care spune ca este doar un ajutor al antrenorului principal.

Christos Papadopoulos, preparatorul lui Daum la nationala!



"Papadopoulos a fost inainte de a ma ocupa eu de echipa nationala de seniori, a fost cu Daum. Eu l-am prins putin, la sfarsit, cateva luni. Nu raspundeam de echipa mare, m-as hazarda sa fac afirmatii detaliate despre activitatea sa. Eu ma ocupam de echipele de juniori. Dupa ce au inceput rezultatele proaste ale lui Daum, presedintele si Comitetul Executiv au decis ca eu sa ma ocup si de echipa de seniori si de cea U21. Presedintele Burleanu mi-a zis sa preiau toata zona tehnica.



Preparatorul fizic grec a plecat impreuna cu Daum si Ionut Badea, cu vechiul staff, pentru ca a venit Cosmin Contra si l-a adus pe Javi Reyes, cel care este si acum. Nu a fost o problema profesionala a vechiului preparator fizic, dar noul selectioner a dorit propriul staff. Contra a decis singur ce staff isi face, nu poti sa ii impui unui antrenor principal cu cine sa lucreze. Cosmin si-a adus antrenorii despre care a crezut el ca sunt potriviti pentru viziunea lui, erau si doua scoli diferite de fotbal, cea germana si cea spaniola.



Despre Christos Papadopoulos am inteles ca e profesionist, bun, aplicat, am inteles ca a lucrat si in zona scolii de antrenori, deci are o baza buna teoretica. Nu am lucrat niciodata direct cu el, asa ca nu pot face o caracterizare mai ampla. Nu exista procente in ceea ce inseamna impartirea responsabilitatilor intre antrenorul principal si preparatorul fizic. Nu exista 60%-40% sau 50%-50%... La fiecare echipa de fotbal exista un singur conducator - antrenorul principal. Restul se supun filosofiei sale, stilului de lucru, strategiei pe care si-o propune. Membrii staff-ului sunt doar colegii lui si ajutoarele lui. Responsabilitatea si puterea de decizie in toate aspectele sportive trebuie sa revina antrenorului principal.

S-a vorbit mult despre Thomas Neubert, a fost ridicat in slavi, se spunea in Romania ca este Dumnezeu. Uite ca nu este Dumnezeu pe unde e acum! Astea sunt imagini false. Singurul care decide si raspunde este antrenorul principal, sa fie foarte clar. Era sef preparatorul fizic, daca se juca fotbalul fara mingea, daca era atletism. Partea fizica este foarte importanta acum in cadrul jocului, pregatirea fizica este complexa, dar scoala de antrenori le da posibilitatea celor care o urmeaza sa cunoasca si cum sa coordoneze acest aspect. Cand sa faca, ce sa faca. Antrenorul raspunde si de prospetimea jucatorilor la ora meciului. Daca remarca ca preparatorul fizic nu se pricepe, il opreste si preia el atributiile.



Unii preparatori fizici sunt meteori care vor sa apara si ei in prim-plan, din cand in cand. De asta exista si atatea posturi in club - presedinte, vicepresedinte, director sportiv, scouter, antrenor principal, preparator fizic... Preparatorul fizic e doar seful unui departament, trebuie sa inteleaga treaba asta, ca nu este vedeta. Vedeta e una singura - antrenorul principal”, a declarat Mihai Stoichita pentru Sport.ro.

Christos Papadopoulos este sub contract cu Kairat Almaty din Kazahstan pana in 2021.