Serena, trasă pe dreapta: decizia americancei de 44 de ani, anunțată oficial

Serena, trasă pe dreapta: decizia americancei de 44 de ani, anunțată oficial Tenis
Alexandru Hațieganu
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Fosta ocupantă a locului 1 WTA a avut o revenire triumfală pe teren, la dublu, la patru ani după ce și-a agățat racheta în cui.

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Serena WilliamsTenis

Serena Williams, revenită în circuitul profesionist săptămâna acesta, la 44 de ani, a fost nevoită să se retragă din turneul WTA 500 de la Queen's după un singur meci. Motivul? Accidentarea partenerei sale de dublu, canadianca Victoria Mboko.

Constrânsă să abandoneze în timpul meciului cu Karolina Pliskova din primul tur al probei de simplu de la Queens, la scorul de 6-2, 3-4 în favoarea cehoaicei, Mboko şi-a oficializat forfait-ul, joi dimineaţă.

În primul tur la dublu, perechea americano-canadiană Serena Williams / Victoria Mboko reuşise să învingă cu 7-6 (7/2), 6-2 cuplul Nicole Melichar-Martinez (SUA) / Erin Routliffe (Noua Zeelandă).

Serena Williams a revenit pe teren, la dublu, la 44 de ani

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Acesta a fost primul meci disputat în circuitul profesionist de Serena Williams începând din septembrie 2022. Potrivit Agerpres, jucătoarea cu 23 de titluri de Mare Şlem în palmares evoluase ultima oară în urmă cu patru ani, la US Open.

Americanca, fostul lider al clasamentului WTA, urmează să participe, săptămâna viitoare, la turneul WTA de la Berlin, tot la dublu, însă numele partenerei sale din Germania nu a fost încă anunţat.

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