Serena, trasă pe dreapta: decizia americancei de 44 de ani, anunțată oficial

Serena Williams, revenită în circuitul profesionist săptămâna acesta, la 44 de ani, a fost nevoită să se retragă din turneul WTA 500 de la Queen's după un singur meci. Motivul? Accidentarea partenerei sale de dublu, canadianca Victoria Mboko.

Constrânsă să abandoneze în timpul meciului cu Karolina Pliskova din primul tur al probei de simplu de la Queens, la scorul de 6-2, 3-4 în favoarea cehoaicei, Mboko şi-a oficializat forfait-ul, joi dimineaţă.

În primul tur la dublu, perechea americano-canadiană Serena Williams / Victoria Mboko reuşise să învingă cu 7-6 (7/2), 6-2 cuplul Nicole Melichar-Martinez (SUA) / Erin Routliffe (Noua Zeelandă).