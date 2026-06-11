Ce a spus Cristi Chivu după primul an la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște”

Nuno Campos, sincer după ce a fost prezentat oficial la Dinamo: „Am vorbit cu multă lume despre România”

S-a încheiat coșmarul! Primele declarații ale lui Ionuț Panțîru la primul meci jucat după peste doi ani de pauză

S-a încheiat coșmarul! Primele declarații ale lui Ionuț Panțîru la primul meci jucat după peste doi ani de pauză

S-a încheiat coșmarul! Primele declarații ale lui Ionuț Panțîru la primul meci jucat după peste doi ani de pauză

S-a încheiat coșmarul! Primele declarații ale lui Ionuț Panțîru la primul meci jucat după peste doi ani de pauză

S-a încheiat coșmarul! Primele declarații ale lui Ionuț Panțîru la primul meci jucat după peste doi ani de pauză

S-a încheiat coșmarul! Primele declarații ale lui Ionuț Panțîru la primul meci jucat după peste doi ani de pauză

S-a încheiat coșmarul! Primele declarații ale lui Ionuț Panțîru la primul meci jucat după peste doi ani de pauză

Informații noi despre situația lui Ionuț Panțîru. Când este preconizată revenirea la antrenamente a fundașului de la FCSB

Calvarul lui Ionuț Panțîru, aproape de final! Când poate reveni pe teren fundașul lui FCSB

Gigi Becali a vorbit despre revenirea lui Ionut Pantiru! Cand o va putea ajuta fundasul stanga pe FCSB

Gafa monumentala comisa Ionut Pantaru! Gestul facut de fundasul FCSB-ului dupa ce s-a vehiculat ca Prepelita ar putea ajunge pe banca vicecampioanei

Ionut Pantiru se recupereaza la o clinica de lux! Cum isi petrece timpul fundasul lateral al FCSB-ului

Pantiru dezvaluie cum a reusit sa inscrie cu Botosani: "Am vazut din tribuna asta!" Declaratie superba pentru FCSB: "Joc la echipa pe care o iubesc de mic!"

Ionut Pantiru a vorbit in premiera despre povestea cu videochat-ul: "Am facut greseli" Ce spune despre criticile lui Becali la adresa jucatorilor

Ionut Pantiru, prezentat oficial de FCSB: "M-am bucurat enorm cand m-a sunat Becali!" Ce numar va purta

Fundașul stânga Ionuț Panțîru (30 de ani) a semnat un contract cu divizionara secundă Gloria Bistrița, la care va evolua în sezonul următor.

Ionuț Panțîru, acord cu Gloria Bistrița

Mutarea a fost confirmată oficial de formația bistrițeană pe pagina de Facebook a clubului.

„Sunt foarte bucuros că am ales Gloria și le mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Sunt nerăbdător să încep acest nou capitol și să dau tot ce am mai bun pentru culorile clubului.

Sper ca împreună prin muncă, ambiție și unitate, să obținem rezultate cât mai bune și să ne atingem obiectivele. Hai, Gloria!”, a transmis Ionuț Panțîru.

Panțîru, un CV solid pentru Liga 2

Ionuț Panțîru a jucat până acum la Academia Hagi, CSM Sighet, CS Știința Miroslava, ACSM Poli Iași, FCSB, FC Voluntari și CS Tunari, echipa la care a evoluat în stagiunea trecută.

Fundașul stânga a câștigat cu FCSB două campionate, o Cupă și o Supercupă a României. 75.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

Panțîru s-a numărat printre cei mai promițători apărători laterali din Superligă, însă o accidentare teribilă la genunchi (782 de zile de absență) i-a oprit ascensiunea.