Fundașul stânga Ionuț Panțîru (30 de ani) a semnat un contract cu divizionara secundă Gloria Bistrița, la care va evolua în sezonul următor.
Ionuț Panțîru, acord cu Gloria Bistrița
Mutarea a fost confirmată oficial de formația bistrițeană pe pagina de Facebook a clubului.
„Sunt foarte bucuros că am ales Gloria și le mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Sunt nerăbdător să încep acest nou capitol și să dau tot ce am mai bun pentru culorile clubului.
Sper ca împreună prin muncă, ambiție și unitate, să obținem rezultate cât mai bune și să ne atingem obiectivele. Hai, Gloria!”, a transmis Ionuț Panțîru.
Panțîru, un CV solid pentru Liga 2
Ionuț Panțîru a jucat până acum la Academia Hagi, CSM Sighet, CS Știința Miroslava, ACSM Poli Iași, FCSB, FC Voluntari și CS Tunari, echipa la care a evoluat în stagiunea trecută.
Fundașul stânga a câștigat cu FCSB două campionate, o Cupă și o Supercupă a României. 75.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.
Panțîru s-a numărat printre cei mai promițători apărători laterali din Superligă, însă o accidentare teribilă la genunchi (782 de zile de absență) i-a oprit ascensiunea.
- 74 de meciuri, 3 goluri și 8 pase decisive a strâns Ionuț Panțîru pentru FCSB, echipa la care a jucat cel mai mult în carieră.