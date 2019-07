Denis Dragus, scos pe taraba de Hagi! EXCLUSIV! Ce spune Becali despre transferul atacantului la FCSB!

Gigi Becali e principalul client de jucatori al lui Gica Hagi, insa nu toti oamenii Regelui sunt pe placul patronului FCSB.

Gica Hagi a anuntat ieri ca Denis Dragus poate sa plece deoarece si-a facut deja datoria pentru Viitorul. In licitatia pentru atacantul in varsta de 20 de ani nu intra si Gigi Becali, cel care spune ca Denis Dragus inca nu a demonstrat nimic in fotbalul romanesc. FCSB are probleme in aparare. Becali il vrea pe De Nooijer de la Viitorul, insa momentan Hagi nu vrea sa-l vanda.



Becali: Cu tot respectul, ce a demonstrat Denis Dragus?



"Nu ma intereseaza Denis Dragus. Spuneam eu daca ma interesa. Cu tot respectul, mai trebuie sa ne spunem si noi parerea. Ce a demonstrat Dragus? Nu spun ca nu este jucator valoros, dar ce a facut el pana acum? Pe Coman sau Man nu am cum sa-i vand, ca nu au demonstrat inca nimic.

Eu il admir pe Gica ce face, dar nu are cum sa faca altceva. El are 3-4 jucatori care au fost pe la noi acum 4-5 ani, ii revitalizeaza el, dar e si el om, Hagi nu e Dumnezeu. Iancu a jucat, e inca tanar, sa zicem ca o sa poata sa-l schimbe. Dar sunt Eric, Achim si Artean. Astia sunt au fost pe colo, pe colo. Achim a fost la noi, dar nu e Dumnezeu Hagi, e Rege", a spus Becali la PROX.

Hagi: Dragus are oferta de afara!

"Singurul care poate pleca e Dragus. In momentul de fata doar el poate sa plece. Dar nu poate sa plece in tara. Are oferta din afara si daca va pleca, va pleca afara. Are oferta, va las pe voi sa cautati sa vedeti de unde", a declarat Gica Hagi la finalul meciului cu Hermannstadt, scor 3-2.

Potrivit informatiilor Sport.ro, Zenit ar fi clubul care il urmareste pe Dragus.