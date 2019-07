ULTIMA ORA: Gica Popescu i-a raspuns lui Gigi Becali: "Nu am luat nicio decizie!" Ce spune despre plecarea lui De Nooijer la FCSB

Gica Popescu i-a raspuns lui Gigi Becali in privinta transferului lui De Nooijer.

Gica Popescu a comentat ultima declaratie a lui Gigi Becali, cum ca doar pe De Nooijer ar vrea sa il mai transfere la FCSB si spune ca inca nu s-a luat nicio hotarare in privinta fundasului stanga.

"Domnul Becali poate dori orice jucator din Liga 1, e problema dansului. Nu am luat nicio hotarare. Daca va veni o oferta convenabila clubului, noi o vom analiza", a declarat Gica Popescu la Digi Sport.

Gigi Becali: "Doar pe De Nooijer il mai aduc"



Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca doar pe fundasul stanga Bradley de Nooijer mai vrea sa il aduca datorita faptului ca e tanar si ar putea face profit cu el

"Nu mai fac transferuri. Doar un fundas stanga ne mai trebuie. Il mai aduc doar pe De Nooijer pentru ca e tanar si pot face profit cu el. Atat. Nu mai aduc jucatori pe care doar sa-i tin in curte. Pai vor reveni jucatorii accidentati. Alexandru Stan va juca joi in Europa League, Mihai Roman e si el aproape recuperat. Gnohere si Pintilii revin in 7 sau 10 zile. Sunt patru noi jucatori. Sa transfer jucatori pentru doua saptamani?

Am vorbit cu Andone. I-am zis: 'Spune-mi un fundas dreapta mai bun decat Ovidiu Popescu si Roman' A zis ca nu stie. Nu am pe cine sa aduc. In atac o sa-i am pe Hora si Gnohere. Cine sa mai joace? La mijloc sunt Pintilii, Oaida, Vana, Filip, Morutan si o sa revină si Nedelcu. Cine sa mai vina? Unde sa joace?", a declarat Gigi Becali pentru GazetaSporturilor.