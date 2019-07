"Ti-am dat echipa pe mana, nu fi plangacios!" Becali isi pierde rabdarea cu Bogdan Andone! AVERTISMENTUL dat de patronul FCSB

Bogdan Andone s-a plans din nou de problemele de lot.

Cu 7 jucatori accidentati, FCSB isi schimba preparatorul fizic. Marian Lupu a fost demis de Gigi Becali, nemultumit ca ieri s-a accidentat si Ioan Hora, atacantul titular al echipei in lipsa lui Gnohere, si el accidentat.

Inaintea meciului cu Botosani din Liga 1, Bogdan Andone s-a plans de subtirimea lotului si l-a somat din nou pe Becali sa faca transferuri. "As roti si eu echipa, dar nu am pe cine sa bag!", s-a plans antrenorul FCSB. Becali ii transmite sa astepte revenirea accidentatilor.



Becali catre Bogdan Andone: Nu mai fi plangacios!

"Avem 7 jucatori acciddentati, i-am zis lui Andone: ti-am dat echipa pe mana, nu mai fi plangacios. Ai 7 jucatori accidentati, iti vin cate unu cate unu in fiecare saptamana. Intr-o saptamana iti vin 4, Pintilii, Roman, Stan, revin Gnohere si Hora, cu astia ce fac? Fa cu ce ai si cu asta basta", a anuntat Gigi Becali la PROX!



Bogdan Andone s-a plans de subtirimea lotului!

"Nu este simplu pentru noi cu atatea deplasari. Cel mai important lucru pentru mine este sa incercam sa ii aducem pe jucatori cat mai proaspeti la fiecare meci in parte. Incercam sa facem tot ce depinde de noi pentru ca recuperarea sa fie cat mai rapida si ei sa fie apti 100% la ora meciului. Incercam sa facem o rotatie a jucatorilor. Dar si din punct de vedere numeric suntem cam la limita, nu prea avem ce sa mai rotim. Daca ne uitam la lot vedem ca am avut doi juniori si in deplasarea din Armenia, acum vom avea din nou doi juniori pe banca de rezerve. Deocamdata Salomao si Mutinho nu sunt 100% din punct de vedere fizic... deci situatia cu rotirea e cam la limita. Nu prea avem ce sa rotim... ii rotim tot pe aia care joaca. Eventual ii mai schimbam intre ei pe teren", a spus el.

"Se aduna oboseala... iar partea strict fotbalistica a antrenamentelor cam dispare. Primordial e in momentul de fata ca jucatorii sa se recupereze fizic si mental pentru urmatorul meci. Daca am fi jucat meciurile de acasa pe Arena Nationala lucrurile ar fi fost mult mai simple, dar sa stai tot timpul pe drumuri... Intr-o saptamana poate ajungi doar o data sa dormi acasa in patul tau... in rest sa fii doar prin cantonamente si hoteluri nu e simplu deloc. Am vorbit cu Dennis Man in ziua meciului din Armenia, la fel cum am vorbit si cu alti jucatori. E o perioada dificila pentru el, asa cum e pentru toti. E adevarat ca Man este jucatorul care a jucat cel mai mult in sezonul trecut, jucatorul care nu a avut vacanta pentru ca a fost convocat la nationala mare, iar apoi a fost la lotul de tineret. Deci a avut o vacanta extrem de scurta... si nu e simplu nici din punct de vedere fizic si nici mental. Dar nu va fi o problema. Usor-usor, de la zi la zi, va fi mai bine. Dennis este un jucator important pentru noi si cu siguranta va ajuta echipa", a adaugat Andone.

Dragos Nedelcu e ultimul intrat pe lista accidentatilor de la FCSB. Lucian Filip ii va lua locul.

"Am mai jucat cu Lucian Filip in acea pozitie. Vedem ce solutii mai avem. Din pacate Nedelcu este o pierdere importanta pentru echipa, el traversa o perioada foarte buna din punct de vedere sportiv. Imi pare foarte rau de aceasta accidentare. E si ghinion, pentru ca atunci si-a prins piciorul sub el. La Morutan la fel a fost, practic e aceeasi accidentare", a explicat antrenorul.

FCSB intalneste azi pe FC Botosani in Liga 1 de la 20:00, iar joi pe Alashkert in Europa League.