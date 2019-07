Gigi Becali a anuntat in direct cine e noul preparator fizic! Ii ia locul lui Marian Lupu dupa accidentarile in lant de la FCSB

Marian Lupu va pleca de la FCSB.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a confirmat in direct la Ora Exacta in Sport despartirea de preparatorul fizic Marian Lupu si inlocuirea sa cu un specialist grec.

"Marian Lupu e ca si despartit de noi. Am gasit pe cineva, sa vedem daca vine. Luam legatura cu un preparator grec.

Eu de un an de zile ii ziceam lui Mihai de preparator, m-am intersat si la specialisti. 60% face antrenorul, 40% face preparatorul. Daca e invers nu e in regula. Trebuie colaborare stransa intre antrenor si preparator", a spus Gigi Becali la PRO X.

Becali s-a suparat ca are prea multi jucatori accidentati

Patronul formatiei ros-albastre s-a suparat pe faptul ca exista multi jucatori accidentati la FCSB.

Lista jucatorilor accidentati:

Marko Momcilovic

Mihai Pintilii

Dragos Nedelcu

Olimpiu Morutan

Mihai Roman

Harlem Gnohere

Ioan Hora

Marian Lupu a sosit la FCSB in ianuarie 2017, succedandu-l pe Thomas Neubert. El a mai lucrat la formatia ros-albastra si in mandatul lui Cosmin Olaroiu, dar a fost in functie si la echipa nationala a Romaniei. Marian Lupu a colaborat si cu jucatori de tenis precum Victor Hanescu si Irina Begu.