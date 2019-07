"Ce sa ia Olaroiu de la FCSB? El transfera jucatori de 50 de milioane!" Gigi Becali, despre posibilitatea ca Man si Florinel Coman sa ajunga in China

Gigi Becali pariaza pe o alta echipa romaneasca, in afara FCSB-ului, in cupele europene.

Gigi Becali vrea sa incaseze sume fara precedent in fotbalul romanesc pe tinerii Florinel Coman, Dennis Man sau Olimpiu Morutan, insa nu crede ca banii ar putea sa vina din China. Cosmin Olaroiu este antrenor la Jiangsu Suning si are un buget urias pentru transferuri. Antrenorul roman nu va lua insa jucatori de la FCSB. Nici nu ar mai putea dupa ultima mutare facuta.

"Ce sa ia (Olaroiu)? El poate sa ia jucatori de 30-50 de milioane de euro, ia jucatori deja consacrati. Nu o sa ia jucatori tineri de 20-21 de ani. El si-a facut datoria fata de mine, din punct de vedere moral" a spus Gigi Becali in direct la Pro X.

Patronul celor de la FCSB a vorbit si despre parcursul echipelor romanesti in cupele europene. El nu este impresionat de startul de campionat al Craiovei.

"100% va trece mai departe CFR Cluj. Ei vor ajunge in play-off-ul Europa League, in cel mai rau caz. Nu conteaza pentru ei, trec sau nu trec de Maccabi, tot se duc in play-off-ul de Europa League. Si e posibil Craiova, dar daca joaca ceea ce a jucat in acest weekend, nu trece mai departe.



A castigat cu Clinceni in ultima secunda, a doua repriza Chindia a dat bara, a avut ocazii. Rotaru este proprietarul, probabil si-a facut socoteli cum aveam eu cu nepotii. M-am lecuit" a mai spus Becali.