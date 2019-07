Becali insista pentru Bradley de Nooijer: "Daca nu il da afara, Hagi il vinde la FCSB!" EXCLUSIV

Gigi Becali nu vrea alt fundas lateral in afara de olandezul Bradley de Nooijer de la Viitorul!

Bradley de Nooijer a jucat slab in deplasarea cu Gent din Europa League, insa Gigi Becali il vrea in continuare la FCSB. Si Soiledis de la Botosani este o varianta, insa doar daca Hagi nu va ceda in privinta ofertei pentru De Nooijer.



Becali: Hagi vinde la FCSB pentru ca nu are unde!

"De Nooijer, nu-l da, sa-l tina el. Dar daca il da, sa-l dea. Care e problema?

Dupa ce a jucat acolo nu prea cred ca il mai tine Hagi. Nu am nicio problema. Zice ca nu vinde la FCSB, dar apoi ca nu are ce sa face. Daca FCSB cumpara in Romania, asa o sa zica si despre De Nooijer, daca nu il da in strainatate, il da la FCSB", a spus Gigi Becali la PROX.

Chiar inainte de meciul direct cu Botosani a aparut varianta grecului Soiledis la FCSB, insa Becali spune ca nu este o prioritate.

"Soiledis imi place, dar sa vedem. Asteptam la De Nooijer, daca Gica nu il da afara poate ni-l da noua", a mai spus Gigi Becali.

FCSB are mai multe probleme de lot din cauza accidentarilor. Din acest motiv, preparatorul fizic Marian Lupu a fost dat afara ieri de Gigi Becali. Sunt 7 jucatori accidentati in acest moment la echipa ros-albastra.