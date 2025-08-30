Mijlocașul grec Christos Papadopoulos (20 de ani) a lăsat o impresie excelentă în Giulești, dar a ales o ofertă surprinzătoare din Italia și va semna cu Atalanta.



Tânărul fotbalist, adus de la Genoa, celălalt club deținut de Dan Șucu, s-a pregătit alături de rapidiști în ultima perioadă, iar staff-ul tehnic îl vedea deja ca pe o soluție viabilă pentru linia de mijloc. Gâlcă și directorul sportiv Cristiano Pederzoli erau convinși de calitățile sale și îl considerau o variantă utilă, mai ales în contextul în care se lua în calcul renunțarea la un alt mijlocaș.



A întors spatele Rapidului pentru Serie C



Deși se acomodase bine și părea că semnarea contractului este o formalitate, Papadopoulos a primit o propunere de la Atalanta. Chiar dacă va evolua pentru echipa U23 a clubului din Bergamo, în a treia divizie italiană, mijlocașul a preferat să continue în fotbalul din "Cizmă", notează GSP. Acesta a părăsit deja România pentru a finaliza transferul, lăsând un post descoperit în planurile lui Gâlcă.



Christos Papadopoulos are un CV interesant pentru vârsta sa. Format la academia lui Genoa, el a fost împrumutat sezonul trecut la Juve Next Gen, unde a bifat 19 meciuri. A debutat în Serie A pe 5 mai 2024, într-un meci spectaculos încheiat 3-3 între Genoa și AC Milan, și are deja o selecție la naționala U21 a Greciei.

