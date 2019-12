Banel Nicolita, marturisiri despre relatia cu Becali: "M-a criticat, chiar daca tinea la mine." Ce spune despre Man, Coman si Tanase

Din articol Fostul mijlocas a vorbit si despre jucatorii care impresioneaza in acest moment la FCSB

Banel Nicolita a jucat la FCSB in perioada cand echipa evolua in Champions League.

Nicolita a fost jucatorul FCSB-ului in perioada 2005-2011 si a fost unul din cei mai apreciati jucatori de Gigi Becali. Banel a strans 263 de meciuri pentru ros-albastri, in care a reusit sa marcheze 35 de goluri si a oferit 42 de pase decisive.

Banel a spus ca nu a mai vorbit cu Gigi Becali de cand a plecat de la echipa, dar il respecta in continuare foarte mult si este un om deosebit:

"Steaua a jucat, joaca si va juca numai pentru locul 1. Locurile doi si trei nu exista, dar sigur, pentru asta important va fi si ce se va intampla la iarna.

Cat despre Gigi Becali, nu am mai vorbit cu el de cand am plecat, dar il respect foarte mult. E un om deosebit, nu m-a deranjat cu nimic. M-a laudat cand jucam bine, m-a criticat cand jucam prost, chiar daca tinea la mine. Asa ca nu am de ce sa fiu suparat.

Ma bucur din inima ca am jucat 7 ani la FCSB, perioada in care am cunoscut gloria", a spus Banel pentru digi.

Banel a jucat 15 meciuri in Champions League alaturi de FCSB si tot de la echipa condusa de Becali a cunoscut si succesul echipei nationale, imbracand tricoul primei selectionate de 37 de ori, reusind sa inscrie si un gol.

"Coman, Tanase, Man imi plac foarte mult! Sunt buni, au inceput, ce-i drept, prost sezonul, dar si-au revenit. Inca nu sunt pregatiti sa joace din trei in trei zile, dar vor creste si vor demonstra ca au valoare", a spus Banel.

Nicolita a strans 42 de prezente in Ligue 1, dupa ce a evoluat in tricoul lui Nantes si Saint Etienne. In prima liga din Franta, Banel a marcat 4 goluri si a oferit 14 pase decisive.