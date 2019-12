A fost pus pe liber de FCSB si acum spune tot! "Nu am nimic sa-mi reprosez." Dezvaluirile jucatorului din perioada petrecuta la club

Juvhel Tsoumou s-a despartit de FCSB.

Atacantul nu a reusit sa il impresioneze pe Gigi Becali si a evoluat doar in trei meciuri pentru FCSB. Tsoumou a fost decisiv in meciul castigat de ros-albastri pe terenul celor de la Craiova, atunci reusind sa marcheze singurul gol al partidei.

Tsoumou spune ca a dat tot ce a putut pentru a ajuta echipa si nu are nimic sa isi reproseze:

"Am avut o intelegere si stie toata lumea. Fotbalul cateodata merge, cateodata nu. Am fost profesionist in toata perioada si nu am nimic sa-mi reprosez fata de cum m-am pregatit in toata aceasta perioada", a spus atacantul pentru digi.

Varful a venit la FCSB din postura de jucator liber, dupa ce s-a despartit de Hermannstadt. Atacantul de 29 de ani a fost propus de Narcis Raducan, in perioada cand acesta manager sportiv la FCSB.