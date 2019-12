S-au batut cu FCSB pentru el si acum ii fac bagajele: "Il dau, dar nu stiu cine si-l asuma in Liga 1." Dan Petrescu renunta la un jucator, desi CFR are interdictie la transferuri

Dan Petrescu s-a convins si e gata sa renunte la un jucator.

Dan Petrescu si-a format o parere despre Alexandru Pascanu si este gata sa ii dea drumul sa plece jucatorului. Antrenorul CFR-ului a facut o declaratie surprinzatoare in care spune ca nu crede ca cineva din Liga 1 si-l poate asuma pe Pascanu:

"Daca gasesc o echipa, il dau imprumut. Nu stiu cine si-l asuma in Liga 1. Daca el vrea sa joace, poate pleca. Eu nu ma bazez pe jucator U21 ca fundas central. Mi-as dori ori fundas lateral, ori portar ar fi ideal. In situatiile in care am avut toti fundasii disponibili in Liga 1, nu prea a ajuns nimeni la poarta noastra. Nu prea imi aduc aminte sa fi scos Arlauskis ceva clar sezonul trecut in play-off", a spus Dan Petrescu.

Alexandru Pascanu a fost adus de CFR Cluj in aceasta vara de la Leicester. Jucatorul a fost dorit si de FCSB, dar a ales oferta campioanei. Fundasul a imbracat tricoul clujenilor in doar 4 meciuri de Liga 1 in acest sezon.

Cota de piata a lui Pascanu in acest moment este de 400.000 de euro, conform transfermarkt.