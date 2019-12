"FC FCSB nu e Steaua, sunteti penibili!" Talpan a luat FOC dupa ce a UEFA a pus-o pe FCSB intr-un top GIGANT din Champions League! Ce a spus juristul de la CSA Steaua

Florin Talpan a reactionat dupa ce UEFA a pus-o pe FCSB intr-un top gigant din Champions League.

UEFA a realizat un top pe baza rezultatelor obtinute de cluburile europene in cea mai importanta competitie a cluburilor de la prima editie pana astazi.

FCSB apare intr-un top al elitei, alaturi de alte cluburi selecte. Pentru cei de la UEFA, FCSB este adevarata Steaua si palmaresul apare in dreptul echipei conduse de Gigi Becali.

Ros-albastrii sunt pe locul 27 intr-un top din care mai fac parte Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Juventus, Manchester United sau PSG.

Mai mult, FCSB este clasata mai bine decat echipa din Paris! PSG ocupa locul 29 in clasamentul realizat de UEFA.

Reactia juristului de la CSA Steaua, Florin Talpan, nu a intarziat sa apara si a avut o declaratie acida la adresa presei din Romania.

"Acest gen de stiri eu le consider stiri de dezinformare publica. Asa zice stiri penibile. Nu inteleg cum jurnalistii din Romania pot sa scrie asa ceva. La fiecare 2-3 luni e reluata si publicata aceeasi stire, al carui titlu anunta o mare lovitura pentru mine, de parca m-ar afecta pe mine personal sau familia mea ca FRF nu respecta legile si nu informeaza UEFA in legatura cu deciziile justitiei din Romania. Ceea ce publica UEFA pe propriul site nu e o lovitura nici pentru mine personal si nici pentru Steaua Bucuresti. Este in schimb o lovitura pentru imaginea lor pe plan intern si international deoarece demonstreaza lipsa de profesionalism a acestor persoane si comepetenta lor din acest domeniu, precum si lipsa de interes si profesionalism a jurnalistilor romani.

Astfel, zeci de jurnalisti romani copiaza cu disperare informatii false sau expirate si anunta titluri senzationale despre stari de fapt supra carora instanta s-a pronuntat deja si le-a clarificat de mult timp. Se pare ca acesti jurnalisti pun mai mare pret pe ceea ce scrie o societate comerciala precum UEFA, firma privata, la fel ca societatile private pentru care ei lucreaza, decat ceea ce a stabilit instanta suprema si toate instantele din Romania. Instanta din Romania a fost destul de clara: FC FCSB nu este si nu a fost vreodata Steaua Bucuresti. Este dezolant sa constati ca presa din Romania nu doreste, dar nici nu pricepe acest lucru! Presa nu doreste sa prezinte in detaliu aceste decizii judecatoresti si sa le explice romanilor cum s-a ajuns aici, desi eu am explicat in nenumarate randuri in interviuri in presa. Probabil ca o stire de acest gen ar fi mult prea complexa pentru niste jurnalisti care, la fiecare 2-3 luni, anunta mari lovituri pentru mine! Astfel de stiri ridicole ma distreaza! Sunt penibile ca si cei care le sustin!", a declarat Florin Talpan pentru Prosport.