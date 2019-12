"Bogdan Vintila a reusit sa faca asta, alti antrenori nu au putut!" Ce spune jucatorul care a fost capitanul FCSB-ului pe Santiago Bernabeu

Un fost jucator al ros-albastrilor stie cum a reusit Bogdan Vintila sa se impuna la FCSB.

Fostul capitan al FCSB-ului, Sorin Paraschiv, a vorbit despre actualul antrenor al ros-albastrilor si despre cum crede el ca a reusit sa se impuna.

"Sunt rezultate bune, deci numirea lui Vintila e inspirata. Nu a pierdut foarte multe meciuri de cand a venit. Echipa joaca bine! Are jucatori in forma, iar asta a fost cel mai important in ultimii ani la FCSB. Trebuie sa tina in forma acei jucatori cumparati cu multe milioane de euro. Unii antrenori au reusit, altii nu.

Se pare ca Bogdan Vintila reuseste sa tina in forma jucatorii care fac diferenta. Ei castiga meciurile de unii singuri, asa cum am vazut in ultimele etape", a spus Sorin Paraschiv pentru telekom.

Sorin Paraschiv juca la FCSB in 2006, perioada in care echipa impresiona in Champions League. Mijlocasul a fost capitanul ros-albastrilor in dubla cu Real Madrid, din grupele celei mai importante competitii la nivel de cluburi. FCSB era invinsa atunci de madrileni cu 4-1 pe teren propriu si cu 1-0 pe Santiago Bernabeu. In acelasi an, FCSB reusea sa castige la Dynamo Kiev cu 4-1 si sa scoata un egal in deplasare la Olympique Lyon.